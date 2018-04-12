Выборы в Азербайджане были свободными, прозрачными и демократичными - наблюдатели от СНГ

12 апреля, Баку /БЕЛТА - Азертадж/. Миссия СНГ считает выборы президента Азербайджана, прошедшие 11 апреля, прозрачными, соответствующими международным нормам свободных и демократических выборов. Об этом рассказал руководитель наблюдательной миссии, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на пресс-конференции, проведенной по итогам президентских выборов в Азербайджане.

"Мы не столкнулись с фактами, ставящими под сомнение легитимность выборов. Голосование соответствовало Избирательному кодексу Азербайджана, оно было открытым и прозрачным", - подчеркнул руководитель Наблюдательной миссии СНГ.

В составе миссии были аккредитованы 221 человек из восьми стран Содружества. Они посетили 1817 избирательных участков.

В президентских выборах приняли участие 8 кандидатов. По итогам обработки 99, 9% бюллетеней, действующий глава государства Ильхам Алиев побеждает с результатом в 86, 03% голосов избирателей.-0-