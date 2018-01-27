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Взрыв прогремел в дипломатическом квартале Кабула

В мире 27.01.2018 | 13:22

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Афганистана Кабуле вблизи правительственного квартала и возле зданий иностранных посольств прогремел взрыв, сообщают информагентства.

По последней информации, погибли не менее 40 человек, еще 140 получили ранения.

Взрыв прогремел неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Взрыв совершил террорист-смертник, он подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи.

Ответственность за произошедшее взяло радикальное движение "Талибан".-0-

Число погибших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 63Число погибших в результате взрыва в Кабуле увеличилось до 63
Вероятнее всего, число жертв будет расти, поскольку в близлежащие больницы продолжают поступать раненые.

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Теги
Афганистан, взрывы, смерть, теракт
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