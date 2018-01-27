Взрыв прогремел в дипломатическом квартале Кабула

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Афганистана Кабуле вблизи правительственного квартала и возле зданий иностранных посольств прогремел взрыв, сообщают информагентства.

По последней информации, погибли не менее 40 человек, еще 140 получили ранения.

Взрыв прогремел неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Взрыв совершил террорист-смертник, он подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи.

Ответственность за произошедшее взяло радикальное движение "Талибан".-0-