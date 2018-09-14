Взрыв прогремел в порту в Бельгии

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и четверо были ранены в результате взрыва в порту бельгийского города Антверпен. Об этом сообщает газета Gazet van Antwerpen.

Взрыв прогремел на предприятии по переработке отходов, а затем на заводе вспыхнул пожар. Предприятию нанесен большой ущерб, но опасности для природы и местных жителей нет.

Причины инцидента выясняются.-0-