Взрыв прозвучал на станции метро в Лондоне

Взрыв произошел 19 июня на станции лондонского метрополитена Southgate на севере мегаполиса. Об этом сообщает Скотленд-Ярд в Twitter.
По сведениям полиции, происшествие случилось примерно в 19:03 по местному времени. Правоохранители пытаются установить причину взрыва.
Скотленд-Ярд на своей странице уведомил, что "данными о каких-либо серьезных ранениях", полученных в результате инцидента, не располагает.
Ранее в своем Twitter полиция сообщила об обнаружении на станции Southgate подозрительного объекта. Стал ли он причиной взрыва, пока не сообщается.
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