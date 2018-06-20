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Взрыв прозвучал на станции метро в Лондоне

В мире 20.06.2018 | 00:01
Фото из архива
Фото из архива

Взрыв произошел 19 июня на станции лондонского метрополитена Southgate на севере мегаполиса. Об этом сообщает Скотленд-Ярд в Twitter.

По сведениям полиции, происшествие случилось примерно в 19:03 по местному времени. Правоохранители пытаются установить причину взрыва.

Скотленд-Ярд на своей странице уведомил, что "данными о каких-либо серьезных ранениях", полученных в результате инцидента, не располагает.

Ранее в своем Twitter полиция сообщила об обнаружении на станции Southgate подозрительного объекта. Стал ли он причиной взрыва, пока не сообщается.

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Теги
Великобритания, взрывы
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