Взрывы в столице Сомали унесли жизни девяти человек

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли в результате двух взрывов в Могадишо - столице Сомали. Свыше 10 человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Взрывы прогремели в Могадишо у зданий отеля и министерства внутренних дел страны. Согласно сведениям полиции, после подрыва автомобиля у штаб-квартиры МВД нападавшие начали перестрелку с правоохранителями.
Сообщается, что число погибших может возрасти.-0-
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