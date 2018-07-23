Законопроект о продлении безвизового въезда в РФ по паспорту болельщика рассмотрят в Госдуме 24 июля

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная дума России на пленарном заседании 24 июля рассмотрит в первом чтении законопроект о безвизовом въезде в РФ до конца года для обладателей паспорта болельщика (Fan ID) на ЧМ-2018. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу профильного комитета Госдумы Михаила Дегтярева.

По его словам, Совет Госдумы принял решение рассмотреть документ в первом чтении 24 июля, поправки будут приниматься до 9.00 25 июля. Соответственно, если депутаты поддержат, то закон может быть принят уже во втором чтении.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Иностранные болельщики, оформившие Fan ID и купившие билеты на матчи, могли приехать в РФ без визы. После завершения первенства президент РФ Владимир Путин объявил, что обладатели паспортов болельщика на ЧМ-2018 получат право безвизового многократного посещения России до конца 2018 года. Лидеры всех четырех фракций Госдумы и ее председатель Вячеслав Володин внесли 17 июля соответствующий законопроект на рассмотрение палаты.-0-