Закрытие средиземноморского маршрута миграции обойдется в 6 млрд евро - глава Европарламента

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 6 млрд евро потребуется для того, чтобы закрыть средиземноморский маршрут миграции из африканских стран в Евросоюз, считает глава Европарламента Антонио Таяни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Антонио Таяни, опубликованное в газете "Вельт".

"Саммит ЕС, который состоится в конце этой недели, - последний шанс не обмануть ожидания полумиллиарда европейцев. Страны - члены ЕС должны найти общее решение вопроса по регулированию миграции в Европу. В противном случае всему проекту Европейского союза угрожает смерть. По примеру соглашения с Турцией, которое позволило закрыть балканский маршрут, ЕС должен инвестировать в закрытие средиземноморского маршрута по меньшей мере 6 млрд евро", - отметил Антонио Таяни.

Глава Европарламента подчеркнул, что необходимо наладить более тесное сотрудничество ЕС с такими транзитными странами, как Алжир, Ливия, Марокко, Мали, Мавритания, Тунис и Чад. Финансовая поддержка этих государств поможет ограничить поток нелегалов, стремящихся перебраться в Европу морским путем.

Антонио Таяни также заявил, что распределение беженцев среди стран Евросоюза должно быть более справедливым. По его словам, из 650 тыс. заявлений на предоставление убежища, поданных в ЕС в 2017 году, 416 тыс. были зарегистрированы в Германии, Франции и Италии. Предстоящий саммит ЕС должен способствовать более равномерному расселению мигрантов на территории Евросоюза.

Ранее сообщалось, что плановый саммит ЕС состоится 28-29 июня. Ожидается, что во время встречи европейских лидеров будет обсуждаться реформа системы приема мигрантов.-0-