Завершена поисково-спасательная операция в Генуе, погибли 43 человека

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе. В трагедии погибли 43 человека. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

Известно, что 43-й жертвой обрушения моста стал 36-летний румынский водитель Мариан Рошка, который находился на лечении в госпитале Сан-Мартино. Ранее телерадиокомпания Rai сообщала, что число погибших в Генуе возросло до 42 человек.

В минувшие выходные в Генуе прошли государственные похороны для 19 жертв трагедии при участии президента Италии Серджо Маттарелла и премьер-министра страны Джузеппе Конте. Многие решили вместо этого попрощаться со своими близкими наедине.

Люди, которые из соображений безопасности были вынуждены покинуть свои дома после обрушения моста в Генуе, с 20 августа по 2 сентября могут воспользоваться бесплатным такси, чтобы приехать в свои жилища за личными вещами.

В Генуе 14 августа обрушилась часть моста Моранди длиной около 100 м. Трасса, на которой находится мост, перекрыта. В связи с трагедией в Италии введен режим ЧС на 12 месяцев. -0-