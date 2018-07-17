Здание "Ленфильма" горит в Санкт-Петербурге

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухэтажное здание на улице Тамбасова, принадлежащее "Ленфильму", загорелось вечером 17 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Горит разноуровневое двухэтажное здание. По данным МЧС, в здании горит 200 кв.м. В управлении также отметили, что из-за угрозы распространения огня пожару присвоен повышенный ранг №2. Сведения о пострадавших не поступали.-0-
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