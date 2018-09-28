Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индонезии

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня в Индонезии, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 62 км к северу от индонезийского города Палу.

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Сейсмическая активность не прекращается в регионе с 5 августа, когда на индонезийском острове Ломбок произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни более 550 человек.-0-