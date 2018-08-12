Землетрясение магнитудой более 5 баллов произошло на севере Албании

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в северной Албании, сообщают информагентства.
Подземные толчки были зафиксированы 11 августа около 17.30 в 40 км к северу от столицы Албании Тираны - возле города Булькиза. По сообщениям СМИ, в данном населенном пункте землетрясением повреждены некоторые дома.
Толчки были ощутимы в Тиране и на всей остальной территории страны, а также в соседних государствах.-0-
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