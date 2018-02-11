Землетрясение произошло в 160 км от столицы Олимпиады

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло в 160 км от столицы Олимпиады, сообщают информационные агентства.
Подземные толчки наблюдались в районе Пхохана, расположенном вдоль восточного побережья Корейского полуострова. Экстренных сообщений о разрушениях и жертвах не поступало, но участникам Игр, находящимся в олимпийской деревне, пришли СМС-уведомления на корейском языке. В них говорится, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5-и км к северо-западу от района Бук-Гу города Пхохана (провинция Кёксан-Пукто). Спортсменов и болельщиков просили сохранять бдительность.
Вместе с тем специалисты говорят, что землетрясение произошло слишком далеко от места проведения Олимпийских игр, чтобы вызывать беспокойство.-0-
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