Землетрясение в Японии унесло жизни трех человек, ранены почти 310

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате землетрясения в юго-западной части японского острова Хонсю три человека погибли. Число пострадавших приблизилось к 310, сообщает ТАСС.

Согласно имеющимся сведениям, среди погибших - девятилетняя девочка и мужчина в возрасте 80 лет. Их тела были обнаружены под обломками бетонных конструкций. 85-летний житель префектуры Осака погиб при падении мебели в квартире.

Люди, которые после подземного толчка оказались заблокированы в 163 лифтах, в настоящее время спасены.

В результате землетрясения магнитудой 6,1 от газоснабжения были отключены 110 тыс. квартир и частных домов. В зоне бедствия 170 тыс. квартир некоторое время оставались без электроэнергии, однако сейчас подача электричества восстановлена.

В отдельные населенные пункты, где повреждены водопроводы, военные подразделения доставляют воду цистернами.

Отменены занятия почти в 300 школах, в семи из них обнаружены трещины в стенах. Из-за угрозы обрушений домов более 1 тыс. человек были эвакуированы.

После проверки взлетно-посадочных полос аэропорты, находящиеся в зоне бедствия, возобновили работу, однако из-за сбоев в графиках полетов в аэропорту Осаки отменены 80 рейсов.

Согласно прогнозам сейсмологов, в ближайшие дни подземные толчки могут повториться.-0-