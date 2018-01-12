Женщинам старше 25 лет разрешили посещать Саудовскую Аравию без сопровождения мужчин

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саудовская Аравия разрешила иностранным туристкам старше 25 лет посещать страну без сопровождения мужчин. Об этом пишет РБК со ссылкой на Arab News.

Отмечается, что подобные однократные туристические визы начнут выдавать уже в первом квартале 2018 года. Их максимальный срок действия - 30 дней.

При этом женщины, которые младше 25 лет, могут приезжать в Саудовскую Аравию только в сопровождении представителя семьи мужского пола.

Ранее сообщалось, что женщинам в Саудовской Аравии разрешили получать автомобильные права. -0-