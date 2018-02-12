Женщины будут чаще становиться нобелевскими лауреатами

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нобелевский фонд планирует увеличить число женщин среди обладателей премии. По словам председателя организации, в настоящий момент среди лауреатов награды слишком явно преобладают мужчины, пишет ТАСС.

В ходе особой встречи в Стокгольме руководство Нобелевского фонда обсудило ряд предложений, касающихся усовершенствования системы вручения Нобелевских премий. По мнению председателя правления Нобелевского фонда Карла-Хенрика Хелдина, номинирование большего числа женщин отчасти поможет разрешить создавшуюся ситуацию.

За всю историю вручения Нобелевской премии лауреатами стали 892 человека. При этом среди обладателей этой почетной награды всего 48 женщин, что составляет примерно 5,4%. Руководство Нобелевского фонда считает это серьезной проблемой, поскольку интересы женщин оказываются ущемлены.

Во время встречи были выдвинуты несколько инициатив, которые будут интенсивно прорабатываться в нобелевских комитетах и в дальнейшем помогут исправить положение.

Нобелевская премия - одна из наиболее престижных международных наград, которая вручается с 1901 года. Премией отмечаются выдающиеся достижения в одной из пяти областей: литературе, физике, химии, физиологии или медицине, а также содействие установлению мира (Нобелевская премия мира).-0-