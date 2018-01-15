Жертвами беспорядков в Иране стали 25 человек

15 января, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. В Иране жертвами уличных протестов стали 25 человек, около 400 человек, арестованных в ходе беспорядков, находятся под стражей. Об этом сообщил представитель судебных властей Ирана Голам Хосейн Мохсени Эжеи.

"Ни один из этих людей не был убит в результате стрельбы сил безопасности, из арестованных около 50 человек находятся под стражей в Тегеране", - сказал Мохсени Эжеи на брифинге.

Уличные протесты прошли с 28 декабря по 5 января в разных городах Ирана. Также состоялись многотысячные уличные акции против беспорядков и в поддержку иранских властей.-0-