Жертвами землетрясения на Тайване стали 4 человека

7 февраля, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. Жертвами землетрясения в китайской провинции Тайвань стали 4 человека, 225 получили ранения, 145 пропали без вести, сообщает ТАСС.

Землетрясение произошло в восточной части Тайваня, было зафиксировано 104 повторных подземных толчка. Магнитуда двух наиболее сильных афтершоков составила 5,4, еще одного - 5,2.

В результате землетрясения повреждено несколько зданий в уезде Хуалянь. Разрушились три нижних этажа 11-этажной гостиницы Marshal Hotel, деформировались еще несколько построек. На месте происшествия работают спасатели.

Более 110 человек пострадали на Тайване из-за землетрясения Землетрясение магнитудой 6,4 случилось на востоке, после этого были зафиксированы два афтершока меньшей силы.

Кроме того, повреждены два моста и дороги, нарушено электроснабжение, некоторые участки скоростного шоссе Суао - Хуалянь перекрыты из-за камнепадов.

Землетрясение произошло около полуночи по местному времени и ощущалось в том числе в административном центре - Тайбэе. По оценкам сейсмологов, магнитуда толчка составила 6 баллов. Его эпицентр находился в морской акватории у береговой зоны уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 10 км.-0-