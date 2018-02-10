10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Жилая баржа из списков исторических памятников Парижа затонула в Сене. Об этом информационное агентство ТАСС сообщает со ссылкой на Франс Пресс.

Жилая баржа "Луиза Катерина", оборудованная дизайнером и архитектором Ле Корбюзье, затонула в субботу в Сене, рядом с мостом Аустерлиц в центре Парижа. Баржа фигурировала в списке исторических памятников столицы. Там на протяжении последних лет велись работы по созданию музея.

Вода в Сене в последние недели из-за сильного паводка поднялась более чем на пять метров, из-за чего 70-метровая баржа сместилась с места стоянки и оказалась над затопленной набережной. После снижения уровня воды баржа оказалась лежащей на суше. Ее отбуксировали на воду, однако через 15 минут она затонула. Возможной причиной этого могли стать повреждения корпуса полученные при операции. Когда вода в Сене опустится до ординара, баржу обследую водолазы. Возраст ее, к слову, превышает 100 лет.

Плоскодонная баржа первоначально использовалась для перевозки угля в Париж из Руана, расположенного ниже по течению Сены. В 1929 году судно приобрела Армия спасения. Архитектору и дизайнеру Ле Корбюзье (настоящее имя Шарль-Эдуар Жаннере-Гри) поручили переоборудовать ее в плавучий приют для бездомных.

Приют начал работать в Париже с 1930 года и принимал бездомных в основном в зимнее время. На судне были оборудованы спальные комнаты на 160 мест, обширный зал столовой. В 2006 году баржу перекупила ассоциация "Луиза Катерина", специально созданная для создания на ней музея.-0-