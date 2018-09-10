Жирафы на фоне зимних пейзажей. В Южной Африке выпал снег

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снегопады внезапно обрушились на ЮАР. Это редкое для южноафриканского региона природное явление можно было наблюдать в различных частях страны, сообщает новостной портал sapeople.com.
Снегом замело Восточно-Капскую и Западно-Капскую провинции, а также район Квазулу-Наталь.
Туристы и местные жители опубликовали в соцсетях множество необычных снимков, где жирафы и слоны бродят на фоне заснеженных африканских ландшафтов.
Снегопады на юге Африки даже зимой случаются довольно редко. Настоящие сугробы жителям ЮАР доводится увидеть примерно раз в десятилетие.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4977 BYN
|2.501 BYN
|2.51 BYN
|USD
|2.1605 BYN
|2.163 BYN
|2.174 BYN
|RUB
|3.0928 BYN
|3.2 BYN
|3.095 BYN