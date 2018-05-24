Житель якутского села убил пять человек и покончил с собой

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель якутского села убил пять человек, а затем покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК по региону.

В ведомстве сообщили: "По предварительным данным, житель села Булгунняхтах Хангаласского района Якутии совершил убийство пяти человек, в том числе одного ребенка. Затем он совершил самоубийство".

На месте трагедии работают следователи и полицейские.-0-