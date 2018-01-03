Зимняя буря оставила без электричества более 200 тыс. квартир во Франции

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимняя буря "Элеанор" оставила минувшей ночью свыше 200 тыс. квартир без электроэнергии во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французский новостной канал BFM.

Оранжевый уровень опасности объявлен в 51 департаменте страны.

В Бретани, на западе Франции, падение деревьев и обрыв контактного провода нарушили движение поездов как минимум на 7 линиях. Прекращено движение машин и пешеходов по одному из крупнейших подвесных мостов в мире Норманди, перекинутом через устье Сены между городами Гавром и Онфлером. В проливе Ла-Манш была оказана срочная помощь владельцу яхты, паруса которой были полностью порваны ветром.

Ночью скорость ветра на северо-западном побережье Франции достигала 40,8 м/с. В Париже на этажах Эйфелевой башни отмечен ветер в 37,5 м/с. Ночью в районе парижского аэропорта Руасси скорость ветра равнялась 37,5 м/с.

В середине дня ожидается значительное ухудшение ситуации на атлантическом побережье Франции.

Как прогнозируют метеорологи, очень неблагоприятная обстановка может быть в горных массивах Франции. Ожидается, что в Пиренеях и Альпах скорость ветра к вечеру может достичь 52,7 м/с. На многих лыжных курортах уже прекращена работа фуникулеров, ожидается массовый сход лавин.-0-