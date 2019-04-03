Туристическая карта скидок выпущена в Баку

3 апреля, Баку /БЕЛТА - Trend/. Для жителей и гостей Баку выпущена туристическая карта скидок BakuCard, ее презентация состоится 5 апреля, сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.
Купив карту, туристы смогут, в частности, бесплатно ездить автобусами Baku City Aero Express в аэропорт и обратно, приобретать билеты на автобусы Baku City Tour с 50-процентной скидкой.
Кроме того, с помощью BakuCard можно бесплатно или со скидкой посещать более 20 музеев и парков отдыха, воспользоваться скидками в более чем 200 магазинах розничной торговли и торговых центрах, различных кафе и ресторанах. По сроку действия есть 24-часовые, 72-часовые и семидневные карты.
Карты можно приобрести в международном аэропорту Гейдар Алиев, информационно-туристических центрах, отелях, турагентствах, киосках и на сайте www.bakucard.az.-0-
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