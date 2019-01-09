В Азербайджане планируется восстановить традиционные сорта граната

В Азербайджане будут восстановлены традиционные сорта граната, которые выращивались в прошлом, рассказал председатель ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов, сообщает Trend .

По его словам, ранее в Азербайджане было распространено около 70 сортов граната, но со временем геном изменился, гранатовые деревья погибли, а вместо них была посажена хурма. Глава ассоциации также отметил, что сегодня в Азербайджане выращивается около 20 сортов граната: "Совместно с министерством сельского хозяйства ассоциация работает над восстановлением генома, и разрабатывает соответствующие предложения. Министерство также ведет последовательную работу в целях возрождения этих сортов".

Отметим, что в 2017 году в Азербайджане было произведено 165 тыс. тонн гранатов, доходы от их экспорта в минувшем году составили $10 млн.

По словам главы ассоциации, в основном, продукция экспортировалась в страны СНГ, Европы, а также, в небольших объемах, в США и Австралию.

"Ожидается, что в 2018 году производство гранатов достигнет 190-200 тыс. тонн", - сообщил Фархад Гарашов.-0-