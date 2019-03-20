В Азербайджане празднуют Новруз

Каждый год 20-21 марта в Азербайджане отмечается один из самых древних праздников - Новруз. Об этом сообщает Trend .

Этот праздник был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества 30 сентября 2009 года. 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, признав 21 марта Международным днем Новруза.

Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. По древнему солнечному календарю этот день означает начало весны и нового года.

В эти праздничные дни все семейство собирается дома. В народе говорят: "Если в первый день Новруза не будешь дома, то семь лет не видать тебе его".

Праздничный стол в этот день - особенный. По обычаю, на столе должна быть пища, состоящая из семи блюд, название которых начинается с буквы "с". На столе должны стоять сумах - приправа, сюд - молоко, сирке -уксус, сэмэни - проросшая пшеница, сабзи - зелень и др.

Королем праздничного стола является плов - именно им завершается застолье, на которое собираются родственники и друзья. Готовят его по традиционным рецептам с различными гарнирами: мясом, курицей или рыбой. В сладкий плов добавляют сухофрукты: курагу, алычу и кишмиш. В этот праздник многие выбирают плов с фасолью, который символизирует богатство. Другой вариант основного блюда – плов сабзи (с зеленью), который символизирует возрождение природы и приход нового года. Лявянги - еще один гарнир к плову, требующий времени и мастерства, также как и шах-плов, который запекают в тесте. Желательно, чтобы на столе была рыба, обязательно с головой, которая подается зачастую фаршированной орехами и кишмишем.

Кроме перечисленных блюд на стол ставятся зеркало, свеча и крашеное яйцо. Эти предметы имеют глубоко символическое значение: свеча - свет или огонь, оберегающий человека от злых духов, зеркало - знак ясности или установления времени наступления Нового года - Новруз байрам. По древней традиции, для того, чтобы установить окончание старого года и наступление первого дня нового в Азербайджане ставят крашеное яйцо на зеркало. И как только яйцо качнется, значит, бык "перебросил" земной шар на другой рог и пришел Новый год. Все гости, наблюдая символическое раскачивание яйца на зеркале, поздравляют друг друга, целуются, обнимаются и желают друг другу всего самого хорошего.

По традиции все угощают друг друга сладостями. В этот день утром необходимо съесть что-нибудь сладкое, к примеру, мед, или если его нет - сахар. После чего следует понюхать ароматный дым, что является символом освобождения от "злых духов". Есть обычай красить сваренные яйца и проверять их в игре на прочность.

В то же время существует неписаный обычай - в дни весеннего праздника одаривать людей праздничной "долей" (Новруз пайы). В поднос укладываются праздничные лакомства, сэмэни, свечи и отсылается соседям и друзьям. Этот поднос не положено возвращать пустым, так как в этом случае, по народному верованию, дом лишится достатка. Поэтому получившие данный поднос, возвращают посуду, но уже с другими праздничными угощениями, в соответствии со своим вкусом и возможностями.

Новруз - это праздник со многими старинными ритуалами. Так, в первый день Новруза принято вставать рано. Там, где это возможно, люди идут к водоему: умываются, брызгают водой друг на друга. Ведь вода - символизирует очищение. Тем самым все желают друг другу благодатного и счастливого Нового года.

Кроме того, в первый день Нового года в каждой семье всю ночь должен гореть свет. Это знак благополучия, тушить огонь ни в коем случае нельзя, так как это является признаком несчастья.

С древнейших времен в Новруз шесть дней не работали, даже крестьяне не проводили никаких полевых работ. Они были посвящены только встречам с близкими и родными, веселью и праздникам.

Празднование Нового года завершается днем на 13-й день Новруза. Все должны выйти из дому или выехать за город, или на окраину села и провести весь день на лоне природы и этим освободиться от невзгод числа "13", которое азербайджанцы считают "невезучим". Люди как бы стараются оставить в поле всевозможные невзгоды, которые могут случиться за год, а к вечеру возвращаются домой. Последний, 13-й день Нового года, завершается старинными играми - скачками на верблюдах и лошадях, различными молодежными и детскими играми, соревнованиями, в которых участвуют наравне с мужчинами женщины и девушки.-0-