В Азербайджане прошли Дни молодежи Беларуси

29 ноября, Баку /БЕЛТА - Trend/. В Баку в Международном центре мугама прошел совместный концерт творческой молодежи Азербайджана и Беларуси, сообщили в пресс-службе центра.
Мероприятие прошло в рамках Дней молодежи Беларуси в Азербайджане, которые проводятся согласно совместному плану мероприятий в сфере государственной молодежной политики в 2018-2019 годах, принятому Министерством молодежи и спорта Азербайджана и Министерством образования Республики Беларусь.
Целью проведения Дней молодежи Беларуси в Азербайджане является двустороннее сотрудничество в сфере молодежной политики, развитие международных связей. Также во время Дней молодежи в Баку прошел круглый стол "Перспективы развития и сотрудничества Азербайджана и Беларуси в сфере молодежной политики" с участием руководителей молодежных организаций двух стран, были организованы мастер-классы, концерты, экскурсии. В мероприятиях принимали участие сотрудники Министерства образования Беларуси и представители творческой молодежи из неправительственных организаций.-0-
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