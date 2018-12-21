В Баку откроется Музей Лиги Европы УЕФА

В Баку с 22 декабря по 7 января перед Национальным музеем литературы Азербайджана имени Низами Гянджеви, будет открыт Музей Лиги Европы УЕФА, сообщает Trend.

23 декабря, в рамках подготовительной кампании финала Лиги Европы, который пройдет на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая 2019 года, состоится визит известного в прошлом аргентинского нападающего Эрнана Креспо. В этот же день, 23 декабря трехкратный чемпион Италии в составе миланского "Интера", обладатель Кубка УЕФА в составе "Пармы" и игрок сборной Аргентины проведет автограф-сессию и брифинг с представителями прессы.

Музей Лиги Европы УЕФА будет состоять из трех частей. В зоне музея будут выставлены экспонаты, отражающие в себе историю Лиги Европы, такие как: формы с автографами команд и футболистов, участвовавших в финальных играх 2008-2018 годов, официальный мяч игр, а также мячи с автографами, использованные в финальных матчах Лиги Европы. Кроме того, на специальных мониторах, установленных у входа в музей будут продемонстрированы незабываемые моменты Лиги Европы, голы, забитые в финальных матчах, а также различные интересные моменты и эпизоды футбольных игр за всю историю. Это позволит всем участникам выставки перенестись в прошлое одного из престижных клубных турниров Старого Света, вновь пережить атмосферу тех лет.

В зоне отдыха и игр гостям будет предложено принять участие в интересных и развлекательных программах, а также в различных соревнованиях позволяющих продемонстрировать свои знания и навыки о футболе. Кроме того, в музее будут организованы дни автограф-сессий местных и иностранных футбольных звезд. В эти дни посетители музея смогут поближе познакомиться с футболистами, получить у них автографы и сфотографироваться с ними.

Музей будет открыт для общественности каждый день с 22 декабря по 7 января с 15.00 до 22.00 по местному времени. Вход в музей бесплатный.-0-