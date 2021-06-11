Белорусские бренды: развитие в современных условиях

Легкая промышленность Беларуси - это почти 2 тыс. организаций, на которых трудятся более 64 тыс. человек. По уровню потребления белорусами продукция легпрома занимает третье место после продовольственных товаров и расходов на транспорт. Половину объема товаров этой отрасли выпускают предприятия концерна "Беллегпром". В данное объединение входят 73 организации, из которых 54 - промышленные. Как в нынешних условиях развиваются отечественные бренды, с какими сложностями пришлось столкнуться во время пандемии, а также проекты на будущее обсудили эксперты во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА, посвященного Дню легкой промышленности.

Как отметила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина, белорусские натуральные товары - трикотаж, белье, льняные изделия и кожаная обувь - давно стали брендом Беларуси. "География поставок отечественных компаний широка. В доковидные времена продукция экспортировалась на рынки почти 70 стран мира, что, безусловно, свидетельствует о стабильном спросе на нашу продукцию. Ее хорошо знают и любят за высокое качество, безопасность и широкий ассортимент. Сегодня ситуация скромнее, но рынки оживают, результаты экспорта нас радуют", - сказала она.

Татьяна Лугина

Предприятия отрасли - постоянные экспоненты международных выставок, которые проходят в Германии, Испании, Италии, Казахстане, Китае, Латвии, Литве, Польше, России, США, Турции, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии, Нидерландах, ОАЭ и других странах.

В прошлом году на одного жителя страны было произведено 15,5 кв. м тканей, 2,2 кв.м ковров и ковровых изделий, 4,2 штуки трикотажных изделий, 15,1 пар чулочно-носочных изделий и почти пара обуви (0,7).

Говоря о наиболее узнаваемых отечественных брендах легкой промышленности, Татьяна Лугина в первую очередь отметила "Беларускі лён" Оршанского льнокомбината. "Наши ткани любят как крупные промышленные предприятия, так и дизайнеры, а изделия изо льна уже который сезон в тренде, востребованы на всех континентах. Даже в Японии представлен Оршанский льнокомбинат. Практически 75% продукции идет на экспорт, из них только 17% - в Россию. Основные рынки сбыта - страны Европы, США, Турция", - рассказала она.

"Льняная одежда получала признательность на европейском рынке, а в последние три года наблюдаем положительную динамику и рост продаж льняной одежды и у нас в стране", - подчеркнула председатель "Беллегпрома".

Глава концерна рассказала об еще одном успешном бренде - "Витебские ковры". "Предприятию в прошлом году исполнилось 120 лет. Ежегодный выпуск составляет более 20 млн кв.м ковровых изделий, более 10 тыс. дизайнов. На экспорт поставляется 90% продукции, география поставок насчитывает 15 стран", - сказала она.

Как подчеркнула Татьяна Лугина, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение и бренд "Блакіт" не нуждаются в представлении. "Сейчас рынок хлопчатобумажных тканей и изделий высококонкурентный. Хотя ниша весьма непростая, сырье для продукции импортное, но предприятие активно развивается. Компания поняла, что в низкомаржинальном продукте сложно конкурировать наряду с узбекскими, азиатскими товарами. Поэтому была выбрана иная стратегия развития марки - более премиальный сегмент рынка. Это было сделано за счет аппретирования ткани, нанесения на ткань дополнительных покрытий. Команда предприятия провела ребрендинг, изменила философию бренда, стала смелее в дизайнерских решениях - в новых коллекциях, а также сохранила привычную классику. Ведь сегодня для того, чтобы продаваться, нужно удивлять, дарить клиенту эмоции", - пояснила председатель концерна.

Также в системе концерна работает Добрушский фарфоровый завод. "Предприятие достаточно известно не только в Беларуси, но и далеко за рубежом - порядка 70% продукции идет на экспорт. Товары представлены огромным ассортиментом: от бытового ежедневного набора посуды до премиального класса с позолотой. Есть элементы ручной отделки и даже целые наборы с полностью ручной росписью", - отметила она.

Хорошо известен обувной холдинг "Белвест". "Данная торговая марка имеет порядка 400 магазинов в рознице, из них 80% находятся на рынке РФ. Что касается качества, предприятие не меняет свою стратегию: обувь изготавливается из натуральных материалов. Компания активно занимается частичной роботизацией бизнес- и технологических процессов", - обратила внимание Татьяна Лугина.

Председатель "Беллегпрома" отметила успех таких компаний, как "Конте СПА", Брестский чулочный комбинат, "Моготекс", "Світанак" в Жодино, "Милавица", "Купалинка", "Калинка", "Славянка" и другие. "Конкуренция во всех нишах легкой промышленности с каждым годом возрастает. Однако это подталкивает наши предприятия к развитию, постоянному мониторингу ситуации, мозговому штурму для того, чтобы ставить приоритеты и определять, что необходимо предпринимать, чтобы не упустить клиента", - констатировала она.

Анна Гливинская

В свою очередь заместитель директора по маркетингу и продажам ОАО "Галантэя" Анна Гливинская подчеркнула, что предприятию удается успешно конкурировать на рынке. "Основной упор в работе мы делаем на развитие розничной сети. Сейчас у нас имеются 39 собственных магазинов, там мы реализуем 36-40% всей продукции. Активно развиваем интернет-торговлю. Запустив в прошлом году успешно интернет-магазин, когда начался период пандемии, мы предполагали, что точка безубыточности будет достигнута через год-два, но уже в декабре сработали с прибылью. В этом году рост продолжается, в день мы оформляем 600-800 заказов. Выпускаем ежемесячно 50 тыс. изделий, из них 30% - новые модели", - рассказала она. Кроме того, компания приветствует внутриотраслевую кооперацию, сотрудничает с "Белвестом", Оршанским льнокомбинатом и "Калинкой".

Еще один известный белорусский бренд - "Камволь". На комбинате была проведена модернизация, "Камволь" обновил свои мощности. "Современное оборудование комбината позволяет производить очень качественные ткани. Это предприятие полного цикла, мы выпускаем продукцию от пряжи до готовых изделий. Основной упор делается на производство шерстяных и полушерстяных тканей, но сегодня под актуальные запросы покупателей выпускаем также ткани с вложением льна и полиэфира", - сказала руководитель дизайн-центра ОАО "Камволь", член Белорусского союза дизайнеров Эльвира Жвикова.

Эльвира Жвикова

Старейший производитель чулочно-носочных изделий - Брестский чулочный комбинат. Предприятию почти 55 лет, оно является первым производителем синтетических женских колготок в СССР. "Наша продукция поставляется во многие страны мира. Основные рынки - Украина, Россия, Казахстан, Молдова. На Беларусь приходится порядка 50% поставок продукции, все остальное - экспорт. Мы выпускаем более 2 млн пар носков, гольфов и колготок в месяц, - пояснил начальник департамента региональных продаж Брестского чулочного комбината Иван Гришин. - Также у нас есть еще одно отдельное направление - производство и реализация бельевого трикотажа. Речь идет о нескольких десятках тысяч изделий в месяц".

Как отметили во время круглого стола, легкая промышленность играет значительную роль в вопросах импортозамещения и насыщения внутреннего рынка качественной продукцией. Кроме того, события пандемии показали, что она обеспечивает и безопасность граждан. Вклад отрасли в ВВП страны - около 1,2%.

БЕЛТА,

Фото Егора Павлющика.-0-