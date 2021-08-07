Белорусский агротуризм - в усадьбах все занято вплоть до сентября

Белорусский агротуризм переживает бум: потенциальные клиенты просят владельцев поставить кровать под деревом в саду, лишь бы отдохнуть на природе! Разбираемся, как повышенный спрос повлиял на цены в усадьбах.

"Просят хоть под деревом кровать поставить"

Хозяйка усадьбы "Забродье" из Вилейского района Екатерина Цитович говорит, что первая половина 2020-го была очень сложной:

- С февраля по май - затишье. В июне на месяц-два стали приезжать семейные пары. Благо у нас большая территория, расселили всех на безопасном расстоянии друг от друга. Но при этом практически не было однодневных туристов. Уже к сентябрю начали приезжать с корпоративами, днями рождения, потом пошли новогодние праздники. С января возобновились экскурсии в музей, а ближе к лету будто доковидные времена настали: домики все загружены, особенно в выходные. Люди звонят и просят хоть под деревом кровать поставить, лишь бы на природу попасть, потому что в других усадьбах все занято вплоть до сентября.

Председатель правления Белорусского общественного объединения "Отдых в деревне" Валерия Клицунова подтверждает, что дела в агротуризме более-менее нормализовались к концу прошлого года:

- Когда грянула пандемия, те, у кого были отдельные дома, сдавали их работающим удаленно. Остальным пришлось временно закрываться. Летом ситуация улучшилась - вирус немного отступил, а осенью пришла вторая волна, и опять всех начало лихорадить. Лишь к зиме, за счет новогодних праздников, случился всплеск спроса, и то эффект коронавируса чувствовался. Например, не было экскурсионных групп с детьми, отменялись свадьбы, конференции, семинары. Это вернулось уже после Нового года, когда все приспособились к жизни с COVID-19. Но свадьбы стали делать не на 80-100 человек, как раньше, а на 20-40, чтобы соблюдать дистанцию при рассадке. Некоторые владельцы агроусадеб сделали дополнительные услуги: сплавы по реке, СПА, йогу, возможность проведения детского лагеря или тимбилдинг. Сейчас усадьбы востребованы.

Цены формирует рынок

По словам Екатерины Цитович, во время коронавируса стоимость услуг в усадьбе пришлось поднять по нескольким причинам:

- Топливо подорожало - выросли транспортные расходы, увеличилась стоимость продуктов - изменились цены в кафе. На 30% подорожала аренда домов, так как мы в них улучшили условия: сделали санузлы, установили систему отопления, которая функционирует по нажатию кнопки. Расширили один дом, добавив новые спальные места. В ценообразовании придерживаемся усредненной стоимости: смотрим на усадьбы, которые по уровню комфорта похожи на нас.

Рост цен в агротуризме отмечает и Валерия Клицунова, однако с оговоркой:

- В прошлом году из-за отсутствия спроса владельцы агроусадеб опустили цены практически до себестоимости, так как простаивать невыгодно: лучше что-то иметь, чем ничего. На данный момент в агротуризме ажиотаж, поэтому цены вернулись на уровень 2019 года, а с учетом инфляции даже немного подросли. Владельцы понимают, что доходы белорусов не изменились, поэтому ценник стараются не задирать.

За формирование цен в агроусадебном бизнесе, как и в любом другом, отвечает рынок.

- Здесь нет фиксированных цен. Что сколько стоит, решает хозяин усадьбы. Понятно, что цена на проживание в будний день и выходной будет разная - спрос несопоставимый. На цену влияет и уровень инфраструктуры усадеб. Мы когда-то проводили их сертификацию, присваивали категории от первой до четвертой. Усадьба, которая вложила огромные средства в развитие территории и дома, вправе ставить высокий ценник. Но при этом есть и бюджетные варианты. Сейчас агротуризм доступен для всех. За относительно небольшую стоимость найти красивые места вполне реально. Можно сэкономить на питании, взяв с собой еду. Вариантов бюджетного отдыха - масса, - заключает Валерия Клицунова.

Иностранцы в основном у нас проходят самоизоляцию

Из-за пандемии наш агротуризм потерял иностранцев. К примеру, в "Забродье" раньше их было около 40% от всех гостей.

- В основном россияне, но хватало туристов и из Литвы, Латвии, Польши. Постоянно приезжало много кемперов из Франции и Германии. Заглядывали даже из Австралии. Сейчас иностранцы - редкость. В основном они проходят у нас самоизоляцию. Периодически заглядывают на экскурсии россияне из ближайших санаториев, но без ночевок. Вот, собственно, и все, - рассказывает Екатерина Цитович.

- Иностранцы никогда не были основными посетителями усадеб. Во всех странах, за исключением Италии, сельский туризм - для своих граждан, - поясняет Валерия Клицунова. - В 2019 году 80% гостей агроусадеб - белорусы, чуть больше 10% - россияне, остальные - граждане 65 стран. Так что какого-то потрясения не произошло. Тем более сами белорусы теперь активнее обращаются к агротуризму. Люди, которые раньше летали на море, сейчас едут в усадьбы. За эти полтора года агротуризм приобрел немало новых приверженцев.

Екатерина Цитович подтверждает, что количество белорусов в усадьбах выросло минимум в два раза.

Вадим БАННЫЙ,

газета 7 Дней.-0-