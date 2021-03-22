На волне пандемии от Беларуси, с ее жесткой президентской формой правления, вполне можно было ожидать больших сдерживаний. Власти могли бы больше ограничить права населения, ограничить свободу передвижения, запретив покидать города. Могли бы закрыть экономику, ввести комендантский час и таким образом парализовать общественную и культурную жизнь в стране. Могли бы принять новые законы и наделить органы правопорядка еще большими полномочиями для тотального контроля. Но сегодня, на фоне мировых локдаунов, в Беларуси люди свободно живут , пишет журналист Кристиан Мюллер в австрийской газете Wochenblick.

Диктатура выглядит иначе

Здесь люди живут свободно, милиция не придирается на улице к тем, кто не соблюдает дистанцию или во время карантина выходит подышать свежим воздухом. Никто никому не запрещает навещать родителей, учителя не закатывают истерик по поводу поголовного ношения масок. В школах не было массового перехода на дистанционное обучение. Экономику не закрыли, предприятия работают, рост безработицы не наблюдается. Открыто все - магазины, парикмахерские, рестораны, кафе, бассейны, спортзалы и стадионы. Перечислять можно долго.

Тем, кто в это не верит, рекомендуем посмотреть на YouTube отличный документальный фильм Мартина Герлофа про ситуацию с коронавирусом в Беларуси.

Журналист и блогер из Германии находился с 31 июля по 2 августа 2020 года в Гродненской области, где ему удалось взять интервью и у обычных людей, и у врачей. Автор видео справедливо задается вопросом: как это белорусы смогли в своей стране жить абсолютно нормальной жизнью, когда у нас (в Австрии) считается, что только благодаря правительству и его действиям удалось предотвратить лавинообразное распространение вируса и спасти страну от еще более немыслимой по величине второй волны?

Рекомендации вместо принуждения

Две страны, сравнимые по количеству населения (Беларусь - 9,5 млн, Австрия - 9 млн человек), имеют совершенно разные показатели по количеству заболевших коронавирусом. Например, Беларусь - общее число заболевших 309 293, Австрия - общее число 511 440. Эти данные говорят сами за себя. Все, что нам до сих пор говорили об эффективности предпринимаемых правительством мер, в корне неверно.

Ситуация в Беларуси выглядит следующим образом. В связи с ростом числа заболеваний коронавирусом Министерство здравоохранения в ноябре 2020 года опубликовало рекомендации по социальному дистанцированию в период регистрации случаев инфекции, правила по ношению масок в общественных местах - в банках, аптеках, магазинах, в транспорте, а также методические рекомендации по организации образовательного процесса в школах и университетах.

Так как речь идет о рекомендациях, а не требованиях, то ни один орган не был уполномочен контролировать их исполнение, а тем более штрафовать за их несоблюдение.

Белорусские власти продемонстрировали тем самым, что доверяют населению и возлагают на каждого жителя личную ответственность, а не играют роль надзирателя. Все это мы увидели при нашем визите в Минск и Гомель. Константин С., продавец одного из супермаркетов столицы, рассказал: "Сотрудникам нашего магазина еще в ноябре 2020 года было предписано носить обычные медицинские маски. Покупатели тоже носят маски или шарфы. Сейчас их все меньше и меньше. Некоторые, разумеется, боятся вируса. Я сам прикрываю маской лишь рот, чтобы нормально дышать носом".

"Странные дела творятся на Западе"

Похожую картину мы смогли наблюдать и в Гомеле. И хотя таблички с предупреждающими надписями о соблюдении масочного режима висят в каждом магазине, никто никого не заставляет это делать. Естественно, люди беспокоятся о своем здоровье. "Мне однажды в каком-то магазине сделали замечание. Но это было в декабре, когда число заболеваний резко подскочило и об этом много говорили. Вечером на улицах практически никто масок не носит. И никто никого не контролирует", - рассказала Екатерина М.

В одной из поликлиник Гомеля мы поговорили с медсестрой, которая рассказала нам, что требование носить обычные медицинские маски в организациях здравоохранения касаются как пациентов, так и медперсонала. На вопрос, слышала ли она, что в Австрии не только в организациях здравоохранения, но и в школе и в транспорте все обязаны носить респираторы класса защиты FFP2, она отреагировала очень эмоционально: "А как работать или учиться в этих респираторах? Зачем это делать?"

Ограничения при въезде в страну в условиях коронавируса тоже незначительные. Как и у нас, все въезжающие должны предъявить справку с отрицательным ПЦР-тестом и 10 дней провести на карантине. Эти ограничения распространяются на людей из списка стран с высоким уровнем риска, включая Австрию. Исключение действует для граждан Республики Беларусь или лиц, имеющих вид на жительство. Для них разрешен въезд из любой страны.

Доверие населения

В Беларуси до сих пор никто не объявлял полный локдаун, не вводил ни комендантский час, ни тотальный карантин. Все предприятия, магазины, места отдыха и развлечений остаются открытыми. Культурные и спортивные мероприятия проводятся без особых ограничений. Президент Александр Лукашенко еще в октябре 2020 года сказал: "Я хочу, чтобы вы понимали мою позицию: я на сегодняшний день не намерен изолировать и закрывать страну. Если бы мы это сделали в феврале, марте или апреле, мы бы пожинали плоды: не было бы работы у людей, мы бы обрушили экономику".

Сейчас ведется вакцинация от коронавируса врачей и работников системы здравоохранения. Обязательная вакцинация существует для представителей профессий, входящих в группу риска, - педагоги, работники торговли и транспорта. Ирина К., сотрудница одной из больниц Минска, так ответила нам на вопрос о вакцинации: "Подробно не расскажу, потому что этот вопрос относится к категории врачебной тайны. Могу сказать лишь, что в нашей больнице все врачи и медперсонал привиты. Я не знаю никого, у кого были бы серьезные симптомы после вакцинации. Я тоже ничего не почувствовала, даже после второй дозы. Однако обязательной массовой вакцинации у нас не будет". Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич комментировал ранее: "До конца весны планируется привить 1,2 млн человек, а затем выйти на показатель в 5,5 млн вакцинированных. Больше, наверное, нет, потому что не стоит вопрос тотальной иммунизации. Вопрос здесь не в деньгах, а вопрос в целесообразности и противопоказаниях".

Беларусь отличается от Австрии тем, что тут готовность вакцинироваться всегда была намного выше. Например, 40% населения имеют прививку от гриппа. Подавляющее большинство населения доверяют российской вакцине "Спутник V", на которую делает ставку Министерство здравоохранения. Производство этой вакцины будет налажено в Беларуси, а когда внутренний спрос на нее будет удовлетворен, страна готова будет производить вакцину для экспорта. -0-