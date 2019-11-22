В 2015 году мир искусства потрясло открытие, ставшее сенсацией века. Открытие (и даже не одно!) касалось знаменитой картины Казимира Малевича "Черный квадрат", написанной в 1915 году. Специалисты Третьяковской галереи выяснили, что "Черный квадрат" на самом деле многослойный. Как сообщалось, картина написана поверх двух других изображений – "кубофутуристической и протосупрематической композиций".

Но на этом перечень сенсаций не исчерпан.

Ученые также расшифровали на полотне фразу, которая, как считается, принадлежит автору. Фраза звучит так: "Битва негров в темной пещере".

Шутка ли: ровно 100 лет ученые, искусствоведы, ценители спорили, обсуждали, искали (и, что удивительно, находили!) скрытые смыслы, сопоставимые с вопросами мироздания и бытия – не меньше. Но не видели за многослойным "Черным квадратом" главного – человека. Пусть и гениального, но которому ничто не чуждо. В том числе и чувство юмора.

Вы будете смеяться, но сегодня ломают копья не об этом. А о том, был ли Малевич украинским, польским, русским или советским художником.

А уж исход дискуссии о прочтении тайной фразы в соответствии с толерантным духом нашего времени и вовсе страшно представить. Не иначе получится конструкт а-ля "Афроамериканцы совершают акт исторической справедливости после столетий эксплуатации". Еще и автора заклеймят расистом.

А если серьезно, то "Черный квадрат" – это не только о Малевиче. Это еще и о нашем знаменитом земляке Кастусе Калиновском. Холст с его именем каждый поворачивает так, чтоб только ему было удобно, чтобы только его взгляд был самым правильным.

Чем при всем его заидеологизированности выгодно отличался подход советской историографии? Он был целостнее, что ли. Его ценность была в том, что фигура Калиновского объединяла. Он просто был наш.

Да, время сейчас другое, подходы другие, классовой борьбой историю не измеришь. А что предложили взамен? Калиновского каждый ставит под свои знамена, ведет его в бой против… А какая разница против чего? Самое паскудное в этом "против" то, что объединяющую белорусов фигуру радетели белорусскости/польскости/русскости/литовскости (нужное подчеркнуть) превращают в какой-то лжепроект собственного миропонимания "здесь и сейчас", не имеющего ничего общего ни с исторической личностью, ни с историческими процессами. Героя своего времени, Калиновского мобилизуют обслуживать конъюнктурные интересы узких групп по интересам – политическим, геополитическим, шкурным. А Калиновский...

А что Калиновский? "Мертвые срама не имут". Он был сыном нашей белорусской земли и думал, чувствовал, поступал так, как того требовала та эпоха. Он же не виноват, что его снова и снова достают из могилы, ищут (и, что удивительно, находят!) новые, самые правильные смыслы, вписывают в собственный "Черный квадрат"...

Ну сколько можно?

Гора Гедымина, обнажив спустя полтора столетия прах погибших лидеров и участников восстания, дала шанс нам всем задуматься. И одуматься.

Оставьте Калиновского в покое.

Пусть покоится с миром.

Хватит войны.