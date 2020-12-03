Что хотелось бы сказать чиновникам Европейского союза в контексте обсуждения экономических санкций в отношении Беларуси.

"Белорусский вопрос" все еще на верхних строчках новостного хит-парада, заботит и политический бомонд Евросоюза, который не находит ничего лучшего, как из старого сундука вытащить желтые конспекты с санкционными рецептами. Снова молнии в сторону государственной власти Беларуси, шантаж большими проблемами. Для нашей страны ничего нового не происходит, цикличные изменения настроения и риторики западных чиновников от выборов к выборам стали привычными: от непризнания до углубления сотрудничества - два шага вперед, один назад. Этакая политсезонная аллергическая реакция, против которой еще не найдены средства профилактики и лечения. Только собирались вместе строить ветку газопровода от европейских терминалов СПГ, обсуждали проекты в рамках Восточного партнерства, добились снижения стоимости "шенгена", и вдруг бах - все полетело в тартарары.

Страна вроде и красива, и ухожена, и народ добродушный, образованный, гостеприимный. Но все равно не угодна, находятся "изъяны": слишком самостоятельная и гордая, "недемократичная", "неевропейская". Придерживается традиционных ценностей, имеет свое мнение, жестка к убийцам и казнокрадам. Не строптива, но и не приемлет давления. Вроде и понятная, но и другая. Неевростандартная.

Но Беларусь - прежде всего для живущего здесь народа с его культурой, духовными и политическими традициями. Отличия - не повод учинить "экономическую Хиросиму", о которой мечтают озлобленные политические диссиденты, призывающие разрушать страну, гражданами которой являются.

Логичный ответ, почему так поставлен вопрос, вряд ли удастся получить. Жесткая реакция власти на незаконные протестные акции? Так она ничем ни по форме, ни даже по содержанию не отличается от реакции правительств на антиковидные шествия в Германии, манифестации "желтых жилетов" во Франции, "марши кобет" в соседней Польше (с прогоном через строй полицейских с дубинками, помните?).

Ограничения гражданских свобод? Да бросьте, никто в стане новой волны "борцов с режимом" и не собирается по-настоящему пользоваться своими правами. До настоящего времени люди, организующие противостояние власти, не удосужились перевести их в цивилизованное, правовое поле - создать партию или общественное движение, разработать внятную политическую и экономическую программу, объединить вокруг себя единомышленников конструктивной повесткой. Наконец, просто получить разрешение на проведение митинга. "Три черепахи" их требований, заменившие политическую платформу, невыполнимы (напомню их в буквальном прочтении: назначить новые президентские выборы, отпустить "политзаключенных", убрать правоохранителей с улиц). Эдакий каприз уровня детсадовского карапуза: мама, купи слона. Но и это не смутило властную вертикаль: начали работать диалоговые площадки по обсуждению народных инициатив конституционной реформы и совершенствования законодательства в целом.

Правда, диалог мятежникам пришелся не по вкусу. Сколько угодно можно кричать об украденной победе на президентских выборах, ущемлении прав и свобод, опираясь на поддержку вещающих в унисон фейкоплетам ангажированных Telegram-каналов, но когда предложение от власти по проведению плебисцита, направленного на изменение Конституции (с проведением новых выборов, если решит народ), игнорируется координаторами протестного движения под надуманными предлогами, вывод может быть только один: радикалы знают, что их поддержка в масштабах общества мизерна. Оппозиции просто не нужна ее очередная транспарентная верификация. Сказка про 3% хороша до тех пор, пока романтики внутри страны и западные политики в нее верят. Можно и дальше эксплуатировать миф, что темные силы зла отобрали у "принцессы" ее "королевство", возить "инфанту" на светские рауты "тридевяти царств". Просить денег на содержание подданных (вероятно, это и есть предел мечтаний организаторов цветной революции).

Правда прозаичнее. Даже несмотря на беспрецедентное информационное давление из-за рубежа, поддерживаемое тамошними правительствами (разве нет? А слова одобрения модератору Nexta со стороны премьера Польши М.Моравецкого при личной встрече можно трактовать как-то по-иному?), которое, очевидно, на начальном этапе добавило сочувствующих оппозиционному движению, подавляющее большинство белорусов осуждают участников протестных акций за их навязчивое "долбить, долбить, долбить", не считаясь с волеизъявлением граждан, их правами и интересами.

Поэтому не имеющие устойчивой опоры в белорусском обществе представители оппозиции ищут такую опору в высоких зарубежных кабинетах, уповая на сочувствие и поддержку своему навязчивому желанию свержения законного руководства страны. Апогеем "политической деятельности" стали настойчивые призывы членов президиума самоназначенного координационного совета оппозиции ввести экономические санкции в отношении граждан Беларуси и компаний, выступивших против организации "забастовок", вовлечения трудовых коллективов в протестное движение. Так, Ф.Вячорка, советник С.Тихановской, вторя заявлению Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Ж. Борреля, сообщил о проработке по запросу штаба экс-кандидата в Президенты Республики Беларусь экономических санкций в отношении порядка четырех сотен белорусских компаний. Речь, вероятно, идет о системообразующих предприятиях - крупнейших налогоплательщиках, которые формируют бюджет страны. И это в условиях резкого роста государственных расходов по компенсации экономических потерь вследствие пандемии COVID-19, профилактике распространения инфекции и оказанию медицинской помощи заболевшим. Дополнительные затраты на мероприятия в сфере здравоохранения обошлись казне в сотни миллионов. Эти люди точно хотят добра стране, в которой они появились на свет?

Наверное, господина Ж. Борреля, который по должности является основным проводником мер санкционного давления на нашу страну, нельзя упрекнуть в злонамеренности. Вероятно, ему искренне хочется помочь продвижению высоких идеалов свободы и справедливости. Попутно утвердиться в глазах электората в качестве решительного политика, оттачивая мастерство "принуждения к демократии" строптивцев, не боясь получить от такой небольшой страны, как Беларусь, чувствительный ответ.

Но известно, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Ж. Бореллю уже пришлось извиняться за свои заявления, спровоцированные незнанием европейской истории. Популизм, поспешность, опора на ангажированные информационные источники и мнение политических мигрантов - не лучшие помощники при принятии ответственных решений. Беларусь неоднократно подвергалась экономическим санкциям, которые привели к недополучению нашей страной миллиардов долларов. Но, подчеркну, никогда эти потери не ставились народом Беларуси в вину действующей власти. Не сомневаюсь, что так будет и впредь.

Еще один "урок демократии" будет скорее воспринят как продолжение исторически агрессивной политики Запада по отношению к Беларуси и белорусскому народу. Хотелось бы напомнить европейским политикам, что белорусская земля на протяжении прошлого века была одной из основных арен двух самых разрушительных мировых войн. Нет другой страны в мире, которая бы недосчиталась каждого третьего своего жителя в огненные сороковые. Мы перевернули эту страницу истории, не ставим трагическое прошлое в укор живущим. Но поводыри протестных акций, голос которых сегодня звучит в Европарламенте и Еврокомиссии, знаменем своего движения взяли символы коллаборантов фашистских захватчиков. Употребление профашистской символики для консолидации протестного потенциала неслучайно - после девальвации святынь любой идеологический постулат потеряет свою "сакральность". Поэтому происходящее - атака не на "режим", как иногда пытаются представить, а на основы белорусской государственности.

Это нужно знать европейским политикам, прежде чем они сделают следующий деструктивный шаг в отношении нашей страны, которая до сих пор не оправилась от тех событий, продолжает поиски пропавших без вести и непогребенных жертв. Членам Европарламента полезно было бы посетить мемориал "Хатынь". Одноименная деревня была сожжена карателями дотла вместе с жителями, как и еще свыше шестисот белорусских сел.

Весной этого года, года 75-летия Великой Победы, открыт мемориал на месте уничтоженной деревни Ола. Здесь, в Оле, закончился земной путь 950 белорусских детей. Какими должны быть извергами те, кто это сотворил. Но живущие не стали на колени и с еще большим напором били врага, пока не уничтожили в его собственном логове. Стоит прийти туда и посмотреть, к чему могут привести гордыня и невежество. Беларусь не забудет сама и не даст это сделать другим. На тысячи поколений хватит бед, которые принесли нашему народу захватчики.

Патриотизм белорусов, национальную гордость и общественную мораль питают победы над агрессорами, приходившими на нашу землю, чтобы ограбить, поработить и уничтожить. Победы стали возможны благодаря стойкости, верности союзническому долгу, любви к Родине. Разве санкции могут сломить этот народ?

Но и тогда, и сейчас находятся те, кто предает интересы соотечественников, как говорится, в семье не без урода.

А что является моральной опорой европейских чиновников, вознамерившихся ввести жесткие экономические санкции против Беларуси? Видимо, традиции инквизиции - сжечь на костре красивую и строптивую. Придать видимость законности беззаконию не впервой.

Боль прошедшей войны за рубежом начала притупляться. Сносятся памятники погибшим воинам и жертвам нацистов. То и дело вспыхивают локальные конфликты, накапливаются наступательные вооружения. Агрессия модифицирована с использованием современных технологий информационного и экономического давления. Но ее бесчеловечная сущность от этого не меняется.

Мы уже на собственной шкуре познали эти гибридные методы, идеологические наследники коллаборантов готовят очередной наступательный этап. Союзники мобилизованы. Именуйте эту акцию, господин Боррель, "Зимнее волшебство", по аналогии с названием карательной операции на территории Беларуси в 1943-м, в которой принимали участие литовские, латышские и украинские полицейские батальоны. Будет логично.

Трендом современной политики за рубежом стал курс на материализацию прошлых бед. Звучат слова о репарациях в Польше, прибалты требуют компенсации за "оккупацию", Украина подняла на щит голодомор.

Наверное, пойди мы этим путем, наши граждане могли бы выставить немалые коллективные иски европейским компаниям - спонсорам уничтожения нашего народа. Они хорошо известны. И, уверен, это было бы чувствительным экономическим ударом, "дизельгейт" показался бы комариным укусом.

Но единственное, чего мы хотим от своих соседей, - прекратите экономическое и политическое давление на Беларусь, дайте нам спокойно развиваться, без санкций и упреков. Давайте сотрудничать, торговать, открывать границы и сердца друг другу. И узнав Беларусь лучше, вы удивитесь, сколько потеряли, борясь с ветряными мельницами.

Еще немного истории. Про аварию на Чернобыльской атомной электростанции знает каждый. Но преимущественно специалисты осведомлены о том, что более половины радиоактивных осадков выпало на территории Беларуси. Радиоактивному загрязнению подверглось 23% территории страны. Экономический ущерб в ценах на начало 1990-х оценивался в $200 млрд. С этой трагедией после распада СССР наш народ остался практически один на один. Реабилитационные мероприятия обходятся в миллиарды бюджетных средств. Экономические санкции могут снизить наши возможности в этой сфере. Это тоже нужно знать в Брюсселе.

Господину Ж. Боррелю, как каталонцу, должны быть хорошо известны границы свободы и отличие свободы от вседозволенности. Каталония и Страна Басков еще в составе Испании, хотя многие годы борются за выход из Королевства, пытаясь воспользоваться своим правом на самоопределение. Но почему это им не удалось, протесты подавлены, а их лидеры арестованы? Может быть, следует наложить санкции на родную Испанию, нарушающую международное право и препятствующую свободному волеизъявлению народа? Какой будет ответ? Снова - "это другое"?

В высоких кабинетах Евросоюза сегодня с почетом принимают самоназначенных лидеров оппозиции, которые еще вчера служили "режиму" и получили "красную карточку" за совершение аморальных поступков, ратуют за освобождение так называемых "политузников" - лиц, которые обвинены в серьезных экономических преступлениях на основании сведений, поступивших от европейских же служб. При этом официальную информацию игнорируют. Но госпожа С. Тихановская не расскажет, сколько сотрудников правоохранительных органов остались инвалидами после нападений радикалов, в том числе более десятка автомобильных наездов. Euronews не покажет, как делались схроны с боевым оружием, ввезенным из Украины, поджигались автомобили журналистов и дома граждан, не отказавшихся от своих убеждений. Политэмигранты не дадут прочесть чаты радикальных сообществ с заполонившими их призывами убивать правоохранителей и членов их семей. А надо было бы для полноты картины. Белорусские посольства работают. Или они тоже уже нелегитимны?

Белорусская власть защищает свою страну в полном соответствии с законодательством и мандатом доверия белорусского народа, который страны ЕС по традиции не признают. Их право. Мы не нуждаемся. Но будьте добры исключить прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Ведь это с территории Евросоюза вещают организаторы и координаторы незаконных "воскресных маршей", которые по-геббельсовски крупицы правды обильно приправляют соусом лжи. Это в европейском палисаде - на территории Польши и Литвы - формируются фонды финансирования противоправных действий. Это Евросоюз, который хоть и нельзя с правовой точки зрения рассматривать стороной Будапештского меморандума в связи с выходом Великобритании из его состава, игнорирует положения документа, заключенного в целях гарантий безопасности Беларуси, ставшей безъядерной державой после присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия. А гаранты, за исключением России, либо молчат, либо проявляют готовность новой санкционной атаки. Эти гарантии уже ничего не стоят? Очевидно, наша страна должна будет принять дополнительные меры безопасности, призванные упредить эскалацию давления на Беларусь.

История белорусского народа - история лишений и страданий. Борьба с суровой природой (до недавнего времени более трети территории занимали болота и заболоченные участки), опустошительные вояжи захватчиков и Чернобыль - реалии, заложенные в нашу генетическую память. Белорусский народ заслужил уважение к своим достижениям, прошлым и нынешним, но вынужден противостоять постыдному, непрофессиональному международному давлению.

Рассчитывать на то, что санкции воодушевят и поддержат так называемую "демократическую оппозицию" через ослабление "режима", не стоит. Они дадут противоположный эффект.

Открою секрет полишинеля. Если бы действующая власть хотела силой остановить незаконные протестные акции, то ей понадобилось бы на это не более недели. Несколько десятков тысяч митингующих в 2010 году, собравшихся на площади Независимости, были рассеяны в течение четверти часа. И страна жила без потрясений 10 лет. Хотя осадок остался. На нем вызрела новая попытка силового захвата власти. Теперь государство действует в "европейском ключе", не превышая пределы "допустимой самообороны", не загоняя протест под плинтус. Но эта тактика, очевидно, оказалась хуже - есть жертвы. Тем не менее достигнут важный результат: демонстрация неспособности новой оппозиции предложить конструктивную повестку развития, радикализация ее рядов дискредитировали деструктивное протестное движение в глазах большинства граждан. Протесты ожидаемо сходят на нет, у значительной части общества уже сформировался иммунитет к дальнейшим призывам насильственного свержения власти. Введение санкций, которые "вымаливаются" политическими эмигрантами, только закрепит его.

Европейские экономические санкции, безусловно, в какой бы форме они ни были приняты, на коротком временном отрезке навредят Беларуси, затормозят экономический рост, точно не будут способствовать росту благосостояния народа. Экономические последствия давления уже существенны (отказ в отдельных случаях от долгосрочных торговых и инвестиционных контрактов из-за возросших рисков, повышение стоимости заимствований вследствие инфляционных и девальвационных ожиданий). Санкции не нужны нашей стране ни для самоутверждения, ни для мобилизации механизмов развития. Но какой бы сценарий ни прорабатывался, паниковать в Беларуси никто не намерен.

Разве что ходатаям экономических санкций стоит побеспокоиться, ведь не исключен вариант обращения взыскания на их имущество в компенсацию экономического ущерба государству и пострадавшим компаниям.

Нет худа без добра. Санкции похоронят не только протестное движение, но и иллюзии о возможности дружественного отношения Евросоюза к Беларуси, которые приводили к самобичеванию некоторых наших политиков (раз к нам плохо относятся, значит, мы в чем-то виноваты). Сделав выводы и вынужденно скорректировав векторы своей политики, мы сможем действовать более определенно, не надеясь больше даже на квант разума и милосердия евробюрократов. -0-