Со вступлением в силу с начала июля изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье изменился и порядок некоторых нотариальных действий, закрепленных в соответствующей инструкции. Многие болезненные вопросы теперь можно решить у нотариуса цивилизованным способом, не прибегая к суду. Какие из новшеств будут интересны белорусам, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты Татьяна Делендик.

Пожалуй, одним из самых значимых для граждан изменением, которое внесено в Кодекс о браке и семье, стала возможность обратиться за новыми нотариальными действиями - удостоверением Соглашения о детях и Соглашения о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов.

Как пояснила Татьяна Делендик, ранее в соответствии с Кодексом о браке и семье супруги тоже могли заключить Соглашение о детях, но только при расторжении брака либо признании его недействительным в порядке, установленном для мировых соглашений. Этот документ не предполагал нотариального удостоверения. Если родители не состояли в браке или уже расторгли его, то урегулировать таким образом вопросы, которые касаются их детей, было невозможно.

Изменения, внесенные в Кодекс о браке и семье, предоставляют более широкие права. Заключить Соглашение о детях теперь могут все родители вне зависимости от того, состояли они в браке или нет. Это комплексный документ, в котором можно определить, с кем будут проживать дети, порядок общения и участия в их воспитании отдельно проживающего родителя, размер алиментов, порядок выезда детей из Беларуси и другие вопросы воспитания и содержания. При этом нельзя нарушать права и законные интересы детей и других лиц и не должно быть противоречий с законодательством. Соглашение можно заключить только в том случае, если эти моменты не разрешены вступившим в законную силу судебным постановлением или не урегулированы Брачным договором, Соглашением о содержании своих несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей (соглашением об уплате алиментов).

Если раньше родителям приходилось идти в суд, чтобы определить, кто и как будет воспитывать детей после развода, теперь все стало проще. Можно обратиться абсолютно к любому нотариусу на территории страны - вне зависимости от места проживания ребенка и родителей. Нотариус поможет составить это соглашение и удостоверит его.

Документ действует до того времени, пока ребенку не исполнится 18 лет. Если супруги пожелают установить размер алиментов и после его совершеннолетия, им предоставлена такая возможность. В соглашении можно прописать любые вопросы, которые не будут ущемлять права ребенка.

Более того, Соглашение о детях может быть пересмотрено, в том числе в плане алиментных обязательств. Например, при его заключении супруги решили, что размер алиментов будет составлять конкретную сумму ежемесячно и эта сумма на тот момент значительно превышала установленный законодательством размер (на одного ребенка - 25%, на двух детей - 33%, на трех и более детей - 50% заработка и (или) иного дохода родителей в месяц). А через год доход супруга значительно вырос, соответственно, должна измениться и сумма выплат. Если родители найдут взаимопонимание, в документ могут быть внесены изменения путем заключения дополнительного соглашения. Если согласия мирным путем достичь не удастся, размер алиментов может быть пересмотрен в судебном порядке.

В случае нарушения Соглашения о детях суд может выдать исполнительный документ. Он подлежит исполнению в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве.

"Думаю, многие родители заинтересуются новой нормой. К нотариусам поступали обращения родителей, которые желали заключить такое соглашение, но, к сожалению, до этого времени у нас не было этой возможности. Белорусская нотариальная палата в том числе инициировала соответствующие поправки в Кодекс о браке и семье. Поддержало и Министерство юстиции", - отметила Татьяна Делендик.

Что касается Соглашения о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, ранее также не требовалось обязательное нотариальное удостоверение. С 1 июля Кодекс о браке и семье предусматривает такую норму. В результате у супругов появилось больше возможностей урегулировать имущественный спор цивилизованно. "Как известно, хочешь решить вопрос мирно, иди к нотариусу", - заметила зампредседателя БНП.

В отличие от Брачного договора, который можно составить только при вступлении в брак или в любой период, будучи в браке, Соглашение о разделе имущества заключается как во время, так и после расторжения брака. Еще одно отличие между документами - Брачный договор предусматривает гораздо более широкий круг вопросов. Так, в нем супруги могут не только разделить имущество, но и прописать другие моменты, в том числе те, что касаются воспитания детей, алиментных обязательств. Урегулировать через Брачный договор можно и вопросы приобретения имущества в будущем. Например, все недвижимое имущество, которое супруги купят после заключения Брачного договора, будет собственностью супруги, а все движимое - супруга.

Действие Соглашения о разделе имущества не ограничивается периодом брака. Оно касается конкретно того имущества, которое уже есть у супругов в данный момент и которое было ими приобретено в период брака. Как и Соглашение о детях, этот документ может заключить любой нотариус на территории страны.

"Уверена, что эти соглашения будут востребованы у граждан, ведь это хороший способ в случае расторжения брака разойтись культурно, урегулировать имущественные отношения цивилизованно и четко прописать права и обязанности в отношении общих детей и общего имущества", - сказала Татьяна Делендик.

Инструкция дополнена и другими нормами. Например, теперь нотариус при открытии наследственного дела обязан проверить по регистру населения время и место открытия наследства, если эти данные не предоставлены заявителем.

По словам зампредседателя БНП, важно, чтобы наследник обратился в нужную нотариальную контору и нотариальное бюро, ведь при оформлении наследственных прав существует территориальная привязка - последнее место жительства умершего. Иногда наследники это путают либо к нотариусам поступают заявления кредиторов о предъявлении требований по долгам наследодателя, а адрес неизвестен. Благодаря появившейся норме наследственное дело будет вести компетентный в данном случае нотариус.

"Мы проводим очень большую работу по защите прав и законных интересов граждан. Нотариальные конторы и бюро рассредоточены по всей республике, чтобы услуги нотариуса были как можно доступнее, проводится достаточно много акций по бесплатному консультированию", - отметила Татьяна Делендик.

Более того, теперь граждане с учетом эпидемиологической ситуации могут получить бесплатную юридическую помощь удаленно, без необходимости посещать нотариуса. Специалисты проконсультируют по телефону или через мессенджеры. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат, включая видеосвязь.

Все это, по словам Татьяны Делендик, в очередной раз подтверждает, что нотариус - самый доступный юрист, который квалифицированно проконсультирует по многим вопросам и поможет в составлении необходимых документов, тем самым предупредив возможные разногласия между сторонами в будущем.

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