Человечество подходит к важной развилке своего исторического развития. О возможных сценариях будущего рассуждает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

Когда начинается разговор о политической и экономической модернизации мира, прежде всего нужно оценить масштаб и сложность поставленной задачи. В противном случае все попытки обречены на неудачу.

Надо принять во внимание, что современное общество - весьма сложная структура, которая характеризуется многообразием различных политических, экономических и общественных связей. Как показывает история, такие социальные структуры очень устойчивы и демонстрируют способность к самосохранению и даже самовосстановлению. Любое давление на систему вызывает компенсирующую реакцию ее составных частей, которые начинают сопротивляться изменениям, пытаясь вернуться в исходное положение. Это свойство присуще всем социальным системам. Они всегда движутся к точке равновесия.

Многие политические или экономические реформы часто заканчиваются неудачей, поскольку усилия, прилагаемые реформаторами, не могут преодолеть внутреннее сопротивление структуры и вывести систему в новое стабильное состояние.

Здесь уместно также заметить: сложность связей внутри любой социальной системы настолько высока, а наши знания об их природе пока еще настолько поверхностны, что весь исторический процесс можно считать случайным итогом миллиардов различных факторов на протяжении очень длительного времени.

Наука разработала представления о точках бифуркации, изменение в которых ведет к трансформации всей системы. Но как определить эти точки и каким должно быть такое воздействие, это пока тайна за семью печатями, точнее, все рассуждения на этот счет можно рассматривать как предположения или гипотезы.

Современная теория утверждает: система меняется или под воздействием внешней силы, или из-за медленно формирующихся качественных изменений внутри.

Интересным примером внешнего воздействия была эпидемия чумы в XIV веке, когда погибло около трети населения Европы. Из-за резкого уменьшения количества населения зашатались традиции, ранее казавшиеся незыблемыми, и феодальные отношения дали первую трещину. Многие цеха, где ремесло передавалось от отца к сыну, теперь стали принимать к себе новых людей. Подобным же образом стало пополняться врачебное и духовное сословия. Из-за недостатка мужчин в сферу производства стали втягиваться женщины. Нехватка рабочих рук привела к росту оплаты труда. Укрепилась тенденция взаимодействия, основанного на контракте, а не принуждении. Дефицит трудовых ресурсов дал толчок развитию механизации сельскохозяйственного производства. Одновременно упала цена на землю и ростовщический процент. В результате, по мнению ученых, чума породила серьезные экономические и социальные трансформации и, вот ведь парадокс, подтолкнула человечество к эпохе Возрождения.

Как представляется, механизм работает следующим образом. Внешний удар приводит к изменениям внутри: меняется человеческое поведение - новая поведенческая реальность влияет на изменение ценностей - развивается новый социальный порядок. Он может сформироваться не сразу, но если процесс запущен, то новые структурные связи будут неумолимо работать над его укоренением.

Второй фактор связан с качественными изменениями внутри системы. История показывает, что их вызревание может занимать много времени, иногда сотни лет. Они провоцируются новшествами в технологиях, научными открытиями, историческими конфликтами, изменениями в нормах социального поведения. Когда количественные параметры трансформаций накоплены, в соответствии с законом диалектики количество переходит в качество. Иногда финальная стадия этого процесса может носить взрывной характер изменений.

В качестве примера можно привести урбанизацию, изменившую характер хозяйственного развития, или процесс формирования представительной демократии сначала на уровне правящих групп и далее - с распространением этих принципов на все слои общества. Хороший пример - революции 1917 года в Российской империи как вариант взрывного завершения качественных изменений, которые медленно назревали всю вторую половину XIX и в начале XX века и были ускорены Первой мировой войной.

Я описал эту логику системных изменений исключительно ради одной цели - обратить внимание на сегодняшние события.

Так, весь мир подвергается внешнему давлению масштабной эпидемии коронавируса. Я не хочу углубляться в оценку реальной степени опасности. Возникающая общественная реакция часто бывает важнее реальной причины. Даже если часть людей воспринимает эти проявления как эксперимент по социальному инжинирингу, для основной массы изоляция и другие меры, использование которых оправдывается борьбой с эпидемией, выполняют роль трансформатора поведенческих привычек. В качестве точки бифуркации был выбран весьма действенный фактор - страх за собственную жизнь.

В результате позиционирование эпидемии как экзистенциальной угрозы приводит к изменению образа жизни людей и возникновению новых типов социальных отношений (онлайн-общение, дистанционная работа, обучение, интернет-доставка). Ускоряется цифровизация поведенческих привычек. Состояние тревоги, неуверенности и неопределенности облегчает усвоение новых навыков и типов поведения. По уже описанному механизму этот процесс приводит к укоренению новых ценностей, и глобальная социальная система начинает переходить в другое качественное состояние.

Примечательно, что фактор внешнего давления совпадает с качественными проявлениями внутрисистемных процессов. К наиболее важным из них я бы отнес углубляющийся с 2008 года финансовый и долговой кризис, экологический кризис, а также логическое завершение развития пятого технологического уклада (сфера услуг) и первые проявления закрепляющихся технологий шестого уклада (автоматизация, цифровизация, искусственный интеллект).

В историческом процессе наложение внешних и внутренних факторов высокой интенсивности - явление довольно редкое. С моей точки зрения, это означает только одно: в ближайшие 3-5 лет мир будет проходить через фундаментальные политические, экономические и социальные трансформации.

Разумеется, Беларусь и в силу геополитического положения, и в силу открытости своей экономики окажется под непосредственным влиянием всех этих изменений.

Анализ глобальных тенденций позволяет нам выделить минимум два основных сценария развития мира.

Первый изложен вполне открыто и недвусмысленно в недавно опубликованной книге основателя Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба "Великая перезагрузка". Предлагаемая концепция изобилует понятиями с позитивным содержанием типа справедливого социального распределения, демократии, защиты окружающей среды, долгосрочного планирования. Но реализовать этот сценарий предлагается через отказ от национальных государств. Речь о том, чтобы передать управление миром в руки никому не известных экспертов, за которыми будут стоять глобальные корпорации с "социальной ответственностью". Сразу возникают сомнения в позитивном содержании проекта. Ведь любая корпорация - это механизм извлечения прибыли для их владельцев. Любая корпорация "с социальной ответственностью" - это тот же механизм, но с продуманной пропагандистской стратегией, которая просто позволяет устойчиво извлекать прибыль многие годы.

Ну а если присмотреться к информационным технологиям, которые предлагают различные решения для контроля над основной массой людей, то возникает впечатление, что под красивой оберткой предлагается мир институционализированного неравенства в сочетании с цифровым феодализмом. Это общество сверхбогатых собственников транснациональных корпораций (1% человечества), преуспевающих управленцев и экспертов (10-15%) и остальных людей, чья роль будет ограничена пассивной функцией потребления и технического обслуживания.

По сути, это возврат именно в феодализм, хоть и на более высоком уровне материального и научно-технического развития. Примечательно, что феодализм не является экстенсивной системой. Его функционирование не требует постоянного расширения и углубления экономических процессов, как это свойственно капитализму. Использование информационных технологий контроля и достижений фармакологии позволит минимизировать издержки принуждения граждан к правильному поведению и сделать систему весьма устойчивой. Благодаря этим факторам можно серьезно затормозить любые внутренние социальные изменения, что сделает систему стабильной и позволит ей просуществовать очень продолжительное время в человеческой истории.

Альтернативным сценарием является многополярный мир. Он предполагает формирование 5-6 крупных межгосударственных объединений со своим рынком, разделением труда, валютной и правовой системами. Этот проект, по сути, временный и предполагает сохранение уже существующей производственно-экономической системы благодаря эффекту деления на отдельные зоны. Но он также позволяет сохранить национальные государства, традиционные формы демократического представительства во власти и выиграть время (20-30 лет) для поиска ответа на главный вопрос: какое общество мы хотим и сможем построить для устойчивого развития человечества?

И главный критерий ответа заключается в простой формулировке: мы будем строить общество с возможностями для всех или только для избранных?-0-