Эксперты о том, как экономить на отоплении и стоит ли отказаться от газа в пользу электричества

Беларусь, как многие страны мира, не обладающие достаточными запасами топливно-энергетических ресурсов, считает одним из приоритетов своего развития повышение энергетической эффективности и использование возобновляемых источников энергии. Это касается всех сфер деятельности - строительства, энергетики, промышленного сектора и других. В условиях скорого ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции тема энергопотребления приобретает особую актуальность. С одной стороны, произойдет рост потребления электроэнергии, но с другой - это потребление должно быть энергоэффективным. Корреспондент БЕЛТА во время круглого стола узнал мнения экспертов о том, как в стране снижаются затраты на отопление и произойдет ли отказ от газа в пользу электричества.

"По данным Международного энергетического агентства, с 1990 года до настоящего времени Беларусь смогла снизить энергоемкость ВВП почти в 3,5 раза: с 550 кг нефтяного эквивалента до 160 кг на $1 тыс. по паритету покупательной способности в ценах 2010 года. Доля возобновляемых источников энергии с 2000 года до текущего момента увеличилась почти в 2 раза - с 3,3% до 6,2%. Мы заинтересованы в дальнейшем снижении энергоемкости и повышении энергоэффективности", - отметил начальник отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности Госстандарта Андрей Миненков.

В этой пятилетке стоит задача сократить энергопотребление в объеме не менее 5 млн т условного топлива. Это даст выраженный экономический эффект, ведь стоимость одной тонны условного топлива составляет около $215-220.

Чтобы экономить дорогие энергоресурсы, многие предприятия используют современные технологические решения. Растет и число отечественных компаний, готовых предлагать такие решения.

Например, разработка ООО "Техников" в области управления городским водоснабжением позволяет снизить энергопотребление на 20-30%, а ведь в себестоимости воды 50% составляет электроэнергия. В Могилеве все шесть городских водозаборов уже работают с использованием такой автоматизированной системы. Разработчики умных технологий настолько уверены в их результативности, что даже в договоре с заказчиком прописывают: оплата только по достижении прогнозируемого эффекта. До установки системы компания проводит инструментальный энергоаудит на объектах водоснабжения и прогнозирует, насколько снизится потребление электроэнергии, декларирует это в договоре и оплата осуществляется по достижении указанного результата.

Однако сфера жилищно-коммунального хозяйства (к которой относится и водоснабжение) остается одной из наиболее энергозатратных отраслей. На ее долю приходится около 30% энергоресурсов страны. На уровне государства приняты определенные меры для сокращения расходов энергии. "В настоящее время мы проектируем и строим здания только класса В, А, А+ по потреблению тепловой энергии на отопление и вентиляцию. 12 лет назад ввели в эксплуатацию первый энергоэффективный дом первого поколения. Два года назад - три энергоэффективных здания второго поколения - в Гродно, Минске и Могилеве", - перечисляет начальник НИИЦ "Отраслевая лаборатория инновационных и энергоэффективных технологий в строительстве" Сергей Терехов. По его словам, в таких домах потребление энергии раза в три меньше, чем в домах старого типа.

"А нужно ли жильцу энергосбережение? Хочется ответить да, но пока не очень получается, - продолжил эксперт. - Роскошно живем: платим за отопление 20% от полной цены - меньше чем за интернет и сотовую связь". В такой ситуации владельцы жилья в домах старой постройки (а это около 200 млн кв.м жилой площади) не сильно заинтересованы проводить тепловую модернизацию, которая, к слову, с 2016 года осуществляется с привлечением средств жильцов (до этого она входила в состав работ по капремонту за счет соответствующих отчислений и бюджетных средств). "Надо нам подтянуть вожжи государственного регулирования в области тепловой модернизации", - считает эксперт.

Пока население оплачивает 20% стоимости энергии, основная нагрузка ложится на предприятия реального сектора, для которых действуют высокие тарифы. Это называется системой перекрестного субсидирования. "В 2018 году, если убрать перекрестное субсидирование в размере примерно $980 млн в год (это объем, который недоплачивает население), то стоимость электроэнергии для реального сектора потенциально можно снизить на 14%", - пояснил Андрей Миненков. По его словам, уход от перекрестного субсидирования предусмотрен в основных программных и политических документах, однако четких сроков пока не установлено, так как "это больной вопрос, особенно в социальном плане".

"Не за горами ввод крупнейшего энергообъекта страны - БелАЭС. Она даст нам еще 2,4 ГВт установленной мощности, - напомнил директор Института энергетики НАН Антон Бринь. - Стоит задача повышения энергопотребления. Но не просто энергопотребления, а эффективного энергопотребления". Для этого на уровне государства разработаны и выполняются ряд документов, в частности утвержден план повышения энергопотребления в реальном секторе экономики, комплексная программа интеграции АЭС в энергосистему Беларуси. Планируется расширение использования электрокотлов на объектах энергетики и ЖКХ, строительство пиково-резервных источников. До 2023 года ожидается полная электрификация Белорусской железной дороги. Развивается электротранспорт, система зарядных станций.

Предусмотрен также перевод нового жилья на электропотребление. По оценкам экспертов, примерно 37% нового жилищного строительства может использовать электроэнергию для отопления.

Вместе с тем ввод АЭС не означает отказа от других источников энергии, например природного газа. "Во многих развитых странах существует рынок энергоресурсов. Используются и газ, и уголь, и торф, и нефть, и другие виды энергии, в том числе электрическая, - отметил генеральный директор РУП "Мингаз" Вадим Шолоник. - В Беларуси действует устойчивая система газопотребления. Большое количество граждан используют газ для отопления. Одномоментного перехода (на электроэнергию. - Прим. БЕЛТА) не произойдет. Вместе с тем ввод АЭС позволит производителям каких-то видов товаров и услуг выбирать, какой вид энергии эффективнее и дешевле. Например, во Франции есть территории, где используется только атомная энергетика, а есть те, где только природный газ или местные виды топлива".

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