Эксперты о том, как экономить на отоплении и стоит ли отказаться от газа в пользу электричества

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 16 октября 2019
Минск Ясно +13°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:40 По 20 лет тюрьмы получили фигуранты резонансного дела о педофилии Происшествия
18:34 В Ивьевском районе легковушка насмерть сбила велосипедиста Происшествия
18:22 "Белкартография" издала туристский атлас по Могилевской области Регионы
18:08 Воздушная разведка беспилотниками ведется на учении ОДКБ "Поиск-2019" Общество
17:52 В Рогачевском районе объявленный в розыск мужчина шесть лет прятался в лесу Происшествия
17:45 Социальный дом на 92 квартиры возвели в Полоцке за счет китайских инвестиций Регионы
17:40 Три моста построили за два года в Житковичском районе при участии населения Регионы
17:40 Белорусский контингент в миссии Временных сил ООН в Ливане будет увеличен Общество
17:30 Информационный день программы НАТО "Наука ради мира и безопасности" прошел в Минске Общество
17:30 Аэропорт Вильнюса был эвакуирован из-за дымовой гранаты в ручной клади В мире
17:29 Дапкюнас обсудил с заместителем генсекретаря НАТО сотрудничество в сфере борьбы с новыми угрозами Политика
17:21 Глава Судана подписал указ о прекращении боевых действий на территории страны В мире
17:20 На международном фестивале искусств Gomel Fest ожидают около 2 тыс. участников Культура
17:15 Некачественный капремонт и проблемы с парковкой - Прима провел прием граждан в Первомайском районе Минска Регионы
17:09 ВВП Беларуси в январе-сентябре вырос на 1% Экономика
16:58 РЕПОРТАЖ: На все случаи жизни: пенсионер из Витебского района мастерит необычные велосипеды Регионы
16:50 НПЦ в области лесного хозяйства может быть создан в Беларуси Общество
16:47 Водитель, сжегший машину после ДТП в Пуховичском районе, приговорен к 7 годам колонии Происшествия
16:42 Определены победители конкурса сценариев игровых фильмов "Мая Беларусь" Культура
16:37 Житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматики Происшествия
16:30 Бывший пивзавод в Гродно выставили на аукцион Регионы
16:27 Мингорисполком и облисполкомы проведут 19 октября прямые телефонные линии Регионы
16:21 В Беларуси расширили возможности трудоустройства людей, стоящих на учете у нарколога Общество
16:14 Эксперты о том, как экономить на отоплении и стоит ли отказаться от газа в пользу электричества Экономика
15:58 Туристический портал создают в Брестской области Технологии
15:54 Робот-курьер начал работу в компании Agility Robotics - видео Технологии
15:50 Белорусские, польские и немецкие спасатели проведут совместные учения в Брестской области Регионы
15:38 Команда БГУ стала чемпионом Беларуси на международной олимпиаде "ИТ-Планета" Общество
15:34 Институт исследования Беларуси открыт в Китае Общество
15:28 О взрывном устройстве в Гомеле сообщила школьница из Добрушского района Происшествия
Все новости
Все новости
Комментарии
16 октября 2019, 16:16

Эксперты о том, как экономить на отоплении и стоит ли отказаться от газа в пользу электричества

Беларусь, как многие страны мира, не обладающие достаточными запасами топливно-энергетических ресурсов, считает одним из приоритетов своего развития повышение энергетической эффективности и использование возобновляемых источников энергии. Это касается всех сфер деятельности - строительства, энергетики, промышленного сектора и других. В условиях скорого ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции тема энергопотребления приобретает особую актуальность. С одной стороны, произойдет рост потребления электроэнергии, но с другой - это потребление должно быть энергоэффективным. Корреспондент БЕЛТА во время круглого стола узнал мнения экспертов о том, как в стране снижаются затраты на отопление и произойдет ли отказ от газа в пользу электричества.

"По данным Международного энергетического агентства, с 1990 года до настоящего времени Беларусь смогла снизить энергоемкость ВВП почти в 3,5 раза: с 550 кг нефтяного эквивалента до 160 кг на $1 тыс. по паритету покупательной способности в ценах 2010 года. Доля возобновляемых источников энергии с 2000 года до текущего момента увеличилась почти в 2 раза - с 3,3% до 6,2%. Мы заинтересованы в дальнейшем снижении энергоемкости и повышении энергоэффективности", - отметил начальник отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей Департамента по энергоэффективности Госстандарта Андрей Миненков.

В этой пятилетке стоит задача сократить энергопотребление в объеме не менее 5 млн т условного топлива. Это даст выраженный экономический эффект, ведь стоимость одной тонны условного топлива составляет около $215-220.

Чтобы экономить дорогие энергоресурсы, многие предприятия используют современные технологические решения. Растет и число отечественных компаний, готовых предлагать такие решения.

Например, разработка ООО "Техников" в области управления городским водоснабжением позволяет снизить энергопотребление на 20-30%, а ведь в себестоимости воды 50% составляет электроэнергия. В Могилеве все шесть городских водозаборов уже работают с использованием такой автоматизированной системы. Разработчики умных технологий настолько уверены в их результативности, что даже в договоре с заказчиком прописывают: оплата только по достижении прогнозируемого эффекта. До установки системы компания проводит инструментальный энергоаудит на объектах водоснабжения и прогнозирует, насколько снизится потребление электроэнергии, декларирует это в договоре и оплата осуществляется по достижении указанного результата.

Однако сфера жилищно-коммунального хозяйства (к которой относится и водоснабжение) остается одной из наиболее энергозатратных отраслей. На ее долю приходится около 30% энергоресурсов страны. На уровне государства приняты определенные меры для сокращения расходов энергии. "В настоящее время мы проектируем и строим здания только класса В, А, А+ по потреблению тепловой энергии на отопление и вентиляцию. 12 лет назад ввели в эксплуатацию первый энергоэффективный дом первого поколения. Два года назад - три энергоэффективных здания второго поколения - в Гродно, Минске и Могилеве", - перечисляет начальник НИИЦ "Отраслевая лаборатория инновационных и энергоэффективных технологий в строительстве" Сергей Терехов. По его словам, в таких домах потребление энергии раза в три меньше, чем в домах старого типа.

"А нужно ли жильцу энергосбережение? Хочется ответить да, но пока не очень получается, - продолжил эксперт. - Роскошно живем: платим за отопление 20% от полной цены - меньше чем за интернет и сотовую связь". В такой ситуации владельцы жилья в домах старой постройки (а это около 200 млн кв.м жилой площади) не сильно заинтересованы проводить тепловую модернизацию, которая, к слову, с 2016 года осуществляется с привлечением средств жильцов (до этого она входила в состав работ по капремонту за счет соответствующих отчислений и бюджетных средств). "Надо нам подтянуть вожжи государственного регулирования в области тепловой модернизации", - считает эксперт.

Пока население оплачивает 20% стоимости энергии, основная нагрузка ложится на предприятия реального сектора, для которых действуют высокие тарифы. Это называется системой перекрестного субсидирования. "В 2018 году, если убрать перекрестное субсидирование в размере примерно $980 млн в год (это объем, который недоплачивает население), то стоимость электроэнергии для реального сектора потенциально можно снизить на 14%", - пояснил Андрей Миненков. По его словам, уход от перекрестного субсидирования предусмотрен в основных программных и политических документах, однако четких сроков пока не установлено, так как "это больной вопрос, особенно в социальном плане".

"Не за горами ввод крупнейшего энергообъекта страны - БелАЭС. Она даст нам еще 2,4 ГВт установленной мощности, - напомнил директор Института энергетики НАН Антон Бринь. - Стоит задача повышения энергопотребления. Но не просто энергопотребления, а эффективного энергопотребления". Для этого на уровне государства разработаны и выполняются ряд документов, в частности утвержден план повышения энергопотребления в реальном секторе экономики, комплексная программа интеграции АЭС в энергосистему Беларуси. Планируется расширение использования электрокотлов на объектах энергетики и ЖКХ, строительство пиково-резервных источников. До 2023 года ожидается полная электрификация Белорусской железной дороги. Развивается электротранспорт, система зарядных станций.

Предусмотрен также перевод нового жилья на электропотребление. По оценкам экспертов, примерно 37% нового жилищного строительства может использовать электроэнергию для отопления.

Вместе с тем ввод АЭС не означает отказа от других источников энергии, например природного газа. "Во многих развитых странах существует рынок энергоресурсов. Используются и газ, и уголь, и торф, и нефть, и другие виды энергии, в том числе электрическая, - отметил генеральный директор РУП "Мингаз" Вадим Шолоник. - В Беларуси действует устойчивая система газопотребления. Большое количество граждан используют газ для отопления. Одномоментного перехода (на электроэнергию. - Прим. БЕЛТА) не произойдет. Вместе с тем ввод АЭС позволит производителям каких-то видов товаров и услуг выбирать, какой вид энергии эффективнее и дешевле. Например, во Франции есть территории, где используется только атомная энергетика, а есть те, где только природный газ или местные виды топлива".

БЕЛТА.-0-

Теги
энергетика энергетические ресурсы
Из педагогов в благотворители: как мама особенного ребенка начала менять мир вокруг себя
Татьяна Яковлева
Из педагогов в благотворители: как мама особенного ребенка начала менять мир вокруг себя
Озеленение городов и ликвидация мини-полигонов - Минприроды о планах по наведению порядка на земле
Андрей Худык
Озеленение городов и ликвидация мини-полигонов - Минприроды о планах по наведению порядка на земле
"Крокi на гукi" и новая IT-специальность: как в Беларуси расширяют возможности для незрячих
"Крокi на гукi" и новая IT-специальность: как в Беларуси расширяют возможности для незрячих
Шведский опыт в помощь. Стереотипы об инвалидах-колясочниках изживают себя
Шведский опыт в помощь. Стереотипы об инвалидах-колясочниках изживают себя
Главное
Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Эксперты о том, как экономить на отоплении и стоит ли отказаться от газа в пользу электричества
Границы Минска и Смолевичского района будут изменены для комплексного развития Национального аэропорта
Студентам Гродненского государственного медицинского университета вручили "Карточку студента"
Топ-новости
Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством
"Белавиа" проводит распродажу билетов по всей маршрутной сети
"Маяк Минска": выбор лучшей локации для развития вашего бизнеса
Дапкюнас обсудил с заместителем генсекретаря НАТО сотрудничество в сфере борьбы с новыми угрозами
Пресс-конференция об итогах оздоровления детей в летний период пройдет в БЕЛТА 17 октября
Некачественный капремонт и проблемы с парковкой - Прима провел прием граждан в Первомайском районе Минска
РЕПОРТАЖ: На все случаи жизни: пенсионер из Витебского района мастерит необычные велосипеды
ФОТОФАКТ: Сбор клюквы проходит в Брестской области
Предприятия "Беллесбумпрома" готовы обеспечить торговые сети бумажной упаковкой в нужном объеме - Назаров
Беларусь входит в топ-5 популярных у туристов стран с недорогой быстрой едой
В центре Витебска перевернулся грузовик после столкновения с микроавтобусом
Военно-экономическая конференция ОДКБ пройдет в Москве 23 октября
Туристический портал создают в Брестской области
МИД: переговоры по присоединению Беларуси к ВТО идут по плану, в октябре будут консультации с США
Расширенная зона безвиза в Брестской и Гродненской областях откроется для посещения 10 ноября
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.