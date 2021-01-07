Неприятно рассуждать об этом в светлый праздник Рождества Христова, но и в этот день стоит помнить: "Главная хитрость дьявола заключается в том, чтобы убедить всех, что он не существует".

Соединенные Штаты в последние несколько месяцев со всей прямолинейностью республиканского "слона" и демократического "осла" в посудной лавке сделали все, чтобы дьявол проявился в полном своем господстве над манипуляторами и ведомыми фолловерами-маловерами.

По полочкам:

- выходит, что можно заблокировать группу в 1,7 млн человеко-ботов, если название "Байден не мой президент" смущает прихожан новой секты, которых никто не выбирал и не назначал на роль цензоров;

- выходит, что можно забанить цифровые ипостаси президента США (за которого проголосовало 75 млн реальных, "не почтовых" граждан);

- выходит, что есть некие "кюлоты", высшая каста цифровых "манагеров", которые без суда и следствия решают, что контент политика, дипломата, журналиста, певицы, графомана и т.п. ведут к революции, хаосу и беспорядкам и лишь их длань способна сохранить "град на холме", или хотя бы его светлую инсталляцию. Пардон, а все эти забаненные граждане тогда кто? Санкюлоты без права разрушить "цифровую Бастилию"?

- выходит, что сторонникам BLM можно отправить на костер "политкорректной инквизиции" офис CNN в Атланте, а "рэднекам" Трампа нельзя разгромить выездную студию Рейтерс в Вашингтоне? Оговоримся сразу, что для нас как для цивилизованных граждан и первое и второе - преступление. Но в новой нормальности нормальным стало первое и ненормальным – второе;

- выходит, что допустимо во Франции принять новые законы об оскорблениях в публичном пространстве (включая цифровое) и запретить деанонить Gendarmerie nationale под страхом уголовщины, а если это не "жандарм", а, простите, "мент" с постсоветского – любая гадость допустима?

- выходит, что можно через все сетевые источники громить процедуры и институции в Беларуси, России, Украине, Казахстане, Кыргызстане, Армении … но как только в здании Конгресса (увы, буквально) или на Елисейских полях запахнет жареным или "желтыми жилетами" (да, господин Бернар-Анри Леви, "соловей" чужих майданов?) объявить всех "ужасными вандалами" и "гротескными фашистами"? А где же были прежде ваши "моветон" и "не комильфо"? Ах, да, мы же забыли, что #ЭтоДругое.