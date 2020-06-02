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02 июня 2020, 10:53

Госактивы впервые вышли на фондовый рынок Беларуси

Акции ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" включены в котировальный лист Белорусской валютно-фондовой биржи. Это первое акционерное общество с долей государства в уставном фонде, которое получило реальный статус публичной компании за счет прохождения процедуры листинга. О том, что стало поводом для принятия такого решения, ключевых моментах процедуры и планах комитета по включению ценных бумаг других компаний в котировальный лист биржи корреспонденту БЕЛТА рассказали в Государственном комитете по имуществу.

Госкомимущество с 2019 года начало активно прорабатывать вопрос о применении дифференцированного подхода к допуску акций ключевых ОАО с долей государства к обращению на фондовом рынке через их включение в котировальные листы. Решение по "Белавтодору" было принято в феврале этого года на расширенном итоговом заседании коллегии комитета.

"Белавтодор" стал первым акционерным обществом с долей государства в уставном фонде, которое получило не формальный, а реальный статус публичной компании за счет прохождения процедуры листинга. Ценные бумаги ОАО, находящиеся в управлении комитета, допущены к обращению на площадке "Рынок госпредприятий" с 2 июня 2020 года.

Прохождение листинга и включение акций "Белавтодора" в котировальный лист Белорусской валютно-фондовой биржи позволит качественно и количественно расширить круг портфельных инвесторов, а также придать его ценным бумагам инвестиционный статус. Деятельность компании становится транспарентной, т.е. информация о его деятельности и финансовая отчетность становятся прозрачными, предприятие более открыто, а обращение его ценных бумаг понятнее для инвесторов. Согласно данным бухгалтерского баланса, собственный капитал ОАО "Белавтодор" по состоянию на 31 января 2019 года оценивается в Br134,397 млн.

Белорусская валютно-фондовая биржа провела большую работу по принятию новой редакции правил листинга, предусматривающей изменение структуры допуска ценных бумаг к обращению с разделением на площадки "Основной рынок", "Рынок госпредприятий", "Рынок предприятий малого и среднего бизнеса" и "Рынок инноваций". Как отметил председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи Андрей Аухименя, каждая из четырех площадок предполагает две категории и два уровня котировального листа (первый и второй). Условия по допуску выработаны с учетом опыта других стран и лучших наработок, которые есть в зарубежной практике.

Что собой подразумевает листинг? Какие преимущества он может дать компании?

Листинг - это контроль за соответствием ценных бумаг и эмитента условиям и требованиям, установленным биржей. Прохождение процедуры листинга на фондовом рынке дает определенные преимущества. Во-первых, повышается надежность и увеличивается доверие к ценным бумагам эмитента со стороны всех участников рынка. Во-вторых, обеспечивается общественная известность и популярность компании. В-третьих, предоставляются потенциально неограниченные возможности привлечения дополнительных финансовых средств для дальнейшего эффективного развития. Повышается также информированность инвесторов о состоянии рынка ценных бумаг, что помогает им выбрать наиболее привлекательные для инвестирования предприятия.

"Инвестор понимает, что те бумаги, которые включены в котировальные листы, прошли процедуру листинга, выполнили требования, установленные биржей по финансовой достаточности. Они более надежны, ликвидны, их всегда можно быстро конвертировать в денежные средства. Получается, что инвестору они более интересны и понятны", - сказал председатель правления ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" Андрей Аухименя. По его словам, для предприятия это лучшая перспектива получения финансирования, наработки хорошей позитивной кредитной истории на открытом рынке, что позволит в перспективе привлекать ресурсы на зарубежных рынках капитала.

Как проводится процедура включения ценных бумаг в котировальный лист биржи?

Процедура осуществляется по определенным правилам листинга ценных бумаг на Белорусской валютно-фондовой бирже. Правила согласованы с Министерством финансов и утверждены соответствующим протоколом заседания правления биржи.

Согласно правилам, помимо общих требований к ценным бумагам, допускаемым к обращению на площадку "Рынок госпредприятий" с включением в котировальный лист второго уровня, установлены и специальные требования. Стоимость чистых активов эмитента должна быть не менее 1 тыс. базовых величин, также должен отсутствовать отрицательный финансовый результат от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или чистый убыток по итогам любого одного года из последних трех.

Для включения простых, то есть обыкновенных акций в котировальный лист акционерному обществу необходимо представить на биржу определенный перечень документов. После их рассмотрения биржа оформит экспертное заключение, и акции общества будут допущены к обращению на площадку "Рынок госпредприятий". Дата и период включения в котировальный лист будут указаны в этом заключении. Информация о допуске выпуска акций ОАО к обращению и эмиссионные документы будут размещены на сайте биржи не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления экспертного заключения.

Прохождение процедуры листинга и оплата определенных сборов проводится по договору об оказании услуг листинга ценных бумаг в Белорусской валютно-фондовой бирже.

Планирует ли Государственный комитет по имуществу включать в котировальные листы акции других компаний?

Комитет рассматривает около десяти компаний из сферы промышленности, переработки и легпрома. В частности, в планах - включить в котировальный лист биржи акции ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы". "Увидев положительный результат на примере "Белавтодора", думаю, и другие компании последуют за нами. Это придаст толчок развитию фондового рынка и финансовой системы в стране", - подчеркнул первый заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев.

Исходя из опыта "Белавтодора", при проведении аналогичной работы другими акционерными обществами на первом этапе следует формировать органы управления согласно мировым стандартам, то есть наблюдательный совет с независимыми директорами и комитетами. Также необходимо принять ряд внутренних документов, соответствующих международной практике. А затем, реализуя эти документы, нужно обеспечить соответствие ОАО требованиям, предъявляемым к публичным компаниям в классическом понимании.

Юлия НЕМАНКОВА,

БЕЛТА.-0-

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