Ежегодно 14 октября на протяжении уже полувека мировая научно-техническая общественность отмечает Всемирный день стандартизации. В Беларуси День стандартизации стал профессиональным праздником с 2000 года, подчеркнув стратегическую ценность этой деятельности для государства, экономики и общества и вклад тысяч специалистов в ее развитие. Каждый год праздник во всем мире проходит под определенным девизом. В нынешнем он звучит так: "Стандарты для достижения Целей устойчивого развития". О безопасности, качестве отечественной продукции, совершенствовании стандартов, предстоящих планах эксперты рассказали сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"Сегодня трудно представить разработку какой-либо продукции, не опираясь на современные стандарты. Для того чтобы товары были конкурентоспособными, они должны соответствовать определенным требованиям. Стандарты являются важной нормативной базой, которая формирует условия для повышения технического уровня, безопасности и качества", - сказал председатель Госстандарта Валентин Татарицкий.

Сегодня в Беларуси фонд действующих государственных стандартов превышает 30 тыс. документов. Из них порядка 5 тыс. - это СТБ, свыше 25 тыс. - ГОСТы. "В нынешнем году в республике утверждено более 500 государственных стандартов различного уровня (СТБ и ГОСТов) и изменений к ним. Свыше 70% из них гармонизированы с международными требованиями, что способствует применению признанных в мире технических решений, устранению технических барьеров, росту экспортных возможностей", - подчеркнул он.

Новые разработки касались машиностроительной, электротехнической, химической, строительной, пищевой и других отраслей, сферы услуг, информационных технологий, систем менеджмента, создания безбарьерной среды. При этом основной задачей является реагирование на актуальные вызовы и тренды. "Сегодняшний век очень стремительный. Мы видим, насколько быстро все меняется, в том числе качество, потребительские свойства товаров. Для того чтобы освоить новую продукцию, нужно владеть современными требованиями, установленными к ней", - добавил руководитель ведомства.

По словам председателя комитета, сейчас необходимо принимать конкретные действия по цифровизации разработки стандартов. "Такая задача стоит перед Госстандартом. Мы проводим работы по созданию цифровой платформы "Стандартизация", которые включены в государственную программу "Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы". Это позволит в первую очередь оцифровать все процессы от разработки до принятия стандартов, а также сократит сроки разработки требований в среднем в 1,5 раза", - обратил внимание Валентин Татарицкий.

Также он подчеркнул, что сегодня хочется видеть больше активности от промышленности, бизнеса, частных структур по включению их в деятельность по разработке стандартов. "На одном из форумов министр экономики Германии сказал: "Кто сегодня владеет стандартом, тот, по сути дела, владеет рынком". И это действительно так. Поэтому мы проводим целенаправленную работу по вовлечению субъектов в процесс разработки стандартов", - констатировал глава Госстандарта.

Валентин Татарицкий рассказал, что в России значительная часть разработок стандартов, которые осуществляет бизнес, финансируется из бюджета. Затем государство возвращает процент затрат на разработку стандарта. "Я считаю, что это очень правильно. Таким образом мы стимулируем разработку стандартов, создание новых требований и, как следствие, разработку новой конкурентоспособной продукции, - отметил он. - Мы тоже взяли на вооружение такой подход и подготовили проект указа "О разработке проектов технических регламентов и стандартов", где планируется предусмотреть возмещение около 50% затрат субъектам, которые будут заниматься разработкой таких требований. Конечно, это будут исключительно субъекты Беларуси. На сегодняшний день мы уже имеем результаты по заинтересованности госорганов, отдельных бизнес-сообществ. В целом есть поддержка, и в ближайшее время мы завершим согласование этого проекта и направим его в правительство".

Также Валентин Татарицкий обратил внимание, что в настоящее время в республике реализуется перспективный план по разработке государственных и межгосударственных стандартов для реализации Целей устойчивого развития на 2021-2030 годы. Документ предусматривает разработку 365 стандартов (297 СТБ и 68 ГОСТов). "В текущем году мы уже более 50 стандартов разрабатываем по этой тематике. Думаю, что они будут приняты до конца года", - резюмировал он.

В свою очередь начальник управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта Оксана Гришкевич отметила, что Беларусь как член Евразийского экономического союза предпринимает конкретные шаги по достижению ЦУР, опираясь на свои внутренние программные документы. "Экономическая интеграция союза является дополнительным фактором, который способствует достижению Целей устойчивого развития. Безопасность товаров обеспечивается путем технического регулирования. Оно осуществляется через установление обязательных требований в техрегламентах и разработку стандартов, - сказала она. - В частности, в этом году 1 декабря завершается переходный период по новому техрегламенту на оборудование для детских игровых площадок. В 2022 году вступят в силу еще несколько регламентов, в том числе на алкогольную продукцию. В планах также разработка еще 11 новых техрегламентов в области безопасности кормов и кормовых добавок, мяса птицы и продукции ее переработки, материалов, контактирующих с пищевой продукцией, высоковольтного оборудования, подвижного состава метрополитена, трамваев и прочего".

Специалист пояснила, что со временем возникает необходимость корректировки принятых регламентов, так как они должны быть актуальными и современными и способствовать выпуску качественной, безопасной инновационной продукции. "Планируется разработать 42 изменения в принятые техрегламенты. Беларусь является ответственным разработчиком 12 изменений в 10 технических регламентах. К примеру, вносятся изменения в регламент на маркировку пищевой продукции. Если документ будет принят, необходимо будет указывать, какой конкретно вид растительного масла или жиров использовался при изготовлении продукта. Также корректируются требования к упаковке в части ее экологической безопасности. Вводится понятие "биоразлагаемая упаковка" и специальный знак, который будет информировать потребителя. Кроме того, мы пытаемся ввести запрет на применение легких пакетов, которые сейчас бесплатно раздаются в гипермаркетах. Они наносят наибольший вред окружающей среде. Корректируем требования безопасности сложнотехнической продукции и тракторов, уточняем экологические требования к выбросам тракторов, работающих на сжиженном природном газе, и так далее", - рассказала эксперт.

Директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС) Александр Скуратов подчеркнул, что сейчас в стране сделан акцент на стандартизацию на уровне предприятий. "В частности, разработан стандарт, который касается правил функционирования служб стандартизации на предприятиях, который помогает построить работу как для целей компании и непосредственно для внутренней разработки документов, так и для участия в общегосударственных работах по стандартизации", - отметил он.

Также руководитель БелГИСС обратил внимание, что Беларусь сейчас разрабатывает ГОСТ по экспертам в стандартизации. "Делается попытка на уровне Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ разработать стандарт, в котором будут установлены соответствующие требования к экспертам, их компетентности, профессиональной деятельности, личным качествам. Таким образом, такие специалисты будут выделены в отдельное профессиональное сообщество исходя из их компетенции в области разработки стандартов", - добавил директор института.

В настоящее время по поручению Госстандарта разрабатывается новый конкурс "Лучший стандартизатор". "Его аналог есть в Российской Федерации. Однако мы внесем национальные коррективы. Возможно, в следующем году, к 30-летию Госстандарта, мы сможем провести первый такой конкурс в Беларуси", - подытожил он.

В завершении Валентин Татарицкий поздравил коллег, которые трудятся в сфере стандартизации, как в системе Госстандарта, так и в различных отраслях экономики, науки, образования, с предстоящим профессиональным праздником и пожелал им здоровья, удачи в реализации креативных идей и новых достижений.-0-