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24 января 2020, 10:03
Елена Моргунова

Как белорусские ученые выявляют пальмовое масло в продуктах

Елена Моргунова
Елена Моргунова
Заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания НПЦ НАН Беларуси по продовольствию

Пальмовое масло - одно из наиболее часто используемых растительных масел в мире, его добавляют во многие кондитерские, хлебобулочные, молочные продукты. Вопрос его влияния на здоровье человека остается дискуссионным. Вполне понятно желание потребителей осознанно делать выбор: покупать более дешевые продукты с пальмовым маслом или стремиться исключить его из рациона. К сожалению, далеко не всегда этот ингредиент указывают на упаковке товара. Под формулировкой "заменитель молочного жира", "смесь растительных масел", "кондитерский жир" или "жир специального назначения" может скрываться пальмовое масло в комплексе с другими маслами или жировыми компонентами. Оно может входить и в состав маргарина, заменителей какао-масла. Выявить его в таких случаях очень сложно. Однако белорусским ученым удалось установить маркеры, которые свидетельствуют о наличии в продуктах пальмового масла. Разработка вошла в топ-10 самых значимых достижений ученых НАН за 2019 год. О методике и планах по ее применению рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по стандартизации и качеству продуктов питания НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Елена Моргунова.

Пальмовое масло либо его фракции используют в пищевых продуктах в сочетании с другими растительными маслами для замены животных жиров. Быстрый рост потребления этого масла в мире связан с тем, что урожайность масличной пальмы почти в четыре раза превышает урожайность других масличных растений при одинаковых производственных расходах. В связи с этим и его стоимость значительно ниже. К тому же, характеристики этого продукта благоприятны для пищевой промышленности. Его замена на другие растительные жидкие масла (подсолнечное, рапсовое, кукурузное) не рассматривается из-за недостаточного содержания в них твердых жирных кислот, что не позволяет добиться нужных свойств, показателей качества и технологичности масложировой продукции.

В каких же продуктах чаще всего встречается пальмовое масло? В пищевой промышленности оно используется при производстве масложировой продукции специального назначения (кулинарные, кондитерские, хлебопекарные жиры), спредов, маргаринов, глазированных сырков, мороженого, конфет и других кондитерских изделий (заменители молочного жира, заменители и эквиваленты масла какао), при изготовлении заменителя сухих сливок на растительной основе, хлебопекарной продукции. Благодаря исключительной стойкости к окислению пальмовый олеин является основным маслом для жарки таких продуктов, как лапша быстрого приготовления, картофель фри, картофельные чипсы, пончики и жареные мясные закуски. Таким образом, около 80% пальмового масла в том или ином виде попадает в пищу.

Сегодня не запрещено применять его и в детском питании. Например, в молочных смесях для детей раннего возраста используется жидкая фракция пальмового масла - пальмовый олеин, чтобы скорректировать состав смесей по содержанию пальмитиновой кислоты и приблизить к составу грудного молока. "Всемирная организация здравоохранения еще в 2003 году рекомендовала ограничить употребление пальмового масла в связи с тем, что оно содержит 50% насыщенных жирных кислот в своем составе. Ни одно растительное масло не содержит столько. В сале, например, содержится около 38% насыщенных жирных кислот. На мой взгляд, нужно ограничить использование пальмового масла в питании детей, но это остается дискуссионным вопросом", - отметила Елена Моргунова.

НПЦ НАН Беларуси по продовольствию вместе с Институтом биохимии биологически активных соединений НАН, Институтом физиологии НАН и Гродненским государственным медицинским университетом в последние годы занимался исследованием пальмового масла. "Это новый для Беларуси компонент, который требует досконального изучения. Возникла идея выяснить, как же он влияет на организм человека и насколько оправдано его использование в пищевой промышленности. Были проведены исследования состава пальмового масла, его фракций, в том числе было изучено его влияние в различных дозировках на состояние здоровья экспериментальных животных и добровольцев. Был выявлен ряд факторов, указывающих, что, чем больше в ежесуточном рационе продуктов, содержащих в своем составе пальмовое масло, тем выше риск возникновения предпосылок для развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения", - рассказала ученый.

Одновременно разрабатывалась методика идентификации пальмового масла в продуктах питания. Там оно чаще всего находится в сочетании с другими маслами, например, подсолнечным, оливковым, рапсовым, льняным, кокосовым, маслом ши. Растительные масла имеют в своем составе одинаковый набор жирных кислот, которые отличаются лишь количественно. Если пальмовое масло не указано на маркировке товара (а сегодня производитель не обязан досконально расшифровывать жировую составляющую продукта), очень сложно выявить, есть оно там или нет. "Мы разработали комплексный алгоритм действий, чтобы решить эту проблему. Наша методика позволяет на основании определенных маркеров точно узнать, есть ли в продукте пальмовое масло", - отметила Елена Моргунова.

С этой целью продукт, имеющий жировую составляющую, переводится из твердого состояния в жидкое. Жидкий раствор пошагово исследуется на высокоточных приборах на присутствие тех или иных маркеров, свидетельствующих о наличии пальмового масла. Сначала ученые выясняют, есть ли в продукте растительная составляющая, затем определяется жирнокислотный, витаминный составы, проводится изотопный анализ. Эксперимент может продолжаться целый день, но результат - точные данные о наличии или отсутствии пальмового масла в продукте.

Таким образом, белорусские ученые теперь могут точно определить, из чего состоит смесь растительных масел, на основе чего изготовлен заменитель молочного жира. Разработку могут использовать как контролирующие, так и надзорные органы для выявления фальсификата, проверки качества. "Бывает, что в качестве маркетингового хода производители пишут на товаре "без пальмового масла". Это такая же стратегия, как и в случае с надписью "без ГМО". Убедиться, что пальмового масла в товаре действительно нет, поможет наша методика, - обратила внимание ученый. - Случается и такое, что пишут "продукт молочный", а там вообще нет животного жира, только растительные масла. Мы это тоже можем определить. Важно, чтобы информация на упаковке соответствовала действительности, чтобы потребителя не вводили в заблуждение".

Производители сейчас указывают состав смесей растительных масел на добровольной основе. Естественно, это делают далеко не все. "Надеемся, что скоро для всех стран - участниц ЕАЭС это станет обязательным требованием", - отметила Елена Моргунова. На площадке ЕАЭС обсуждается инициатива о внесении изменений в техрегламент "Пищевая продукция в части ее маркировки", которая предполагает обязательное указание на упаковке продукта полного наименования всех компонентов, имеющих жировую составляющую, и всех применяемых при изготовлении продукта растительных жиров. "Хотелось бы, чтобы производитель в скобках расшифровывал, из чего состоит заменитель молочного жира, какао-масла, кондитерский жир, маргарин. На мой взгляд, все компоненты, входящие в состав продукта, должны быть прописаны. Чтобы покупатель, прочитав этикетку, мог осознанно выбрать: отдавать предпочтение более дешевой продукции с пальмовым маслом или товарам с натуральным составом", - подчеркнула заместитель гендиректора НПЦ.

Ученые работают над нормативно-правовой составляющей своей методики. Их следующая цель - научиться определять точное количество пальмового масла в продуктах. Разрабатывается и еще одна методика: по определению содержания глицидиловых эфиров в растительных маслах. Эти вредные вещества образуются при высокотемпературной обработке всех растительных масел. Есть научные данные, что в пальмовом масле их образуется больше по сравнению с другими. "Сегодня уже приняты ограничительные санитарные меры по содержанию глицидиловых эфиров в растительных маслах - не более 1%. Но, чтобы установить их количество, нужна методика", - пояснила Елена Моргунова. Есть международные аналоги, но необходима адаптация под существующие технологии и сырье. В планах белорусских ученых - провести испытания с лабораториями России и выйти на единую методику.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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