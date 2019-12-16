Как жильцам одеть дом в термошубу

Около 16% многоэтажек в Беларуси построены до 1996 года и потребляют слишком много тепла. Дополнительные затраты на отопление и некомфортная температура в квартире в холодное время года - то, с чем жильцам приходится мириться. Скоро собственники смогут улучшить условия проживания, воспользовавшись механизмами указа №327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов". В начале декабря порядок планирования и реализации таких мероприятий определил Совет Министров. На утепление жилфонда в Гродненской и Могилевской областях привлекут международные займы. Как воспользоваться предоставленной возможностью, корреспонденту БЕЛТА рассказали в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта.

Два варианта тепловой модернизации

По проекту "Расширение устойчивого энергопользования", финансируемому Международным банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и Глобальным экологическим фондом, в пилотных Гродненской и Могилевской областях жителям предложат два пакета энергоэффективных мер - "А" (частичная модернизация) и "Б" (комплексная модернизация). Первый предполагает устройство автоматизированного индивидуального теплового пункта, термостатических регуляторов на батареи при их отсутствии, замену входных дверей в подъезды на двери с автоматическим доводчиком, окон в местах общего пользования.

Пакет "Б" более обширный. К перечисленным работам добавляется утепление наружных стен, чердачного и цокольного перекрытий, замена окон в квартирах (при необходимости). Дополнительно и в первом, и во втором варианте можно установить распределители тепловой энергии на батареи с дистанционной передачей информации. Если регуляторы позволяют уменьшать температуру, то распределители - платить за энергию исходя из ее фактического потребления квартирой. Возможны также различные комбинации, предусмотренные пакетами "А" и "Б" - окончательное решение будет зависеть от жильцов.

"Проект находится на итоговом этапе согласования, подписаны соглашения с международными организациями. Ожидается, что все документы вступят в силу в марте 2020 года. Мы уже с ноября совместно со Всемирным банком проводим информационную кампанию, встречаемся с жильцами, чтобы подробнее рассказать о нововведениях", - отметил начальник отдела правовой работы, кадровой политики и коммуникаций Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий.

Всего на энергоэффективные меры (они не входят в капремонт) из общего бюджета проекта планируется выделить около $60 млн. Их реализация будет осуществляться в соответствии с правилами и процедурами Международного банка реконструкции и развития. Подрядчиков выберут на открытых международных/национальных конкурсных торгах. Тепловая модернизация до 2025 года охватит примерно 250 многоквартирных жилых зданий в Гродненской и Могилевской областях. Если домовладельцы сами установили стеклопакеты, то их стоимость вычтут.

С рассрочкой на 10-15 лет и безвозмездной субсидией

Указ №327 дает возможность жильцам провести тепловую модернизацию, получив рассрочку оплаты на 10-15 лет и до 50% безвозмездной субсидии. В 2020-2025 годах долю государства в Гродненской и Могилевской областях профинансируют Международный банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Утеплить дом можно, если решение об этом на добровольной основе примут собственники жилья на общем собрании более чем двумя третями голосов. Под действие документа в первую очередь подпадут дома, которые стоят в очереди на капитальный ремонт.

"Необходимо компенсировать только часть работ. Сначала их оплатит Всемирный банк, а после ввода дома в эксплуатацию граждане должны возместить 50% затрат в течение 10-15 лет. Экономия по счетам за отопление после комплексной тепловой модернизации ожидается в районе 40%, так как проведенные мероприятия значительно снизят потребление тепловой энергии", - рассказал Виталий Крецкий.

Обновленное жилье, по оценке экспертов, подорожает на вторичном рынке примерно на 20%. Сейчас ведутся более детальные расчеты ежемесячных платежей. Социально уязвимые семьи, семьи с низким доходом, люди, которые ухаживают за пожилыми и людьми с инвалидностью, те, кто в какой-то период попадет в непростую жизненную ситуацию, получат возможность рассрочки на 15 лет. Кроме того, граждане вправе претендовать на безналичные жилищные субсидии, если на оплату жировки (без превышения нормативов потребления) с учетом выплат за тепловую модернизацию будет уходить более 20% (для городских жителей) или 15% дохода (для сельской местности).

Пилотным городом для тестирования проекта станет Слоним.

Опыт соседей

Перед стартом инициативы проводится большая консультационная работа. Подготовлен информационный бюллетень, изучалась международная практика. Например, с похожими проблемами столкнулась Литва. Здесь 66% жителей живут в построенных до 1993 года многоквартирных домах, которые также имеют недостаточную теплоизоляцию. Если собственники квартир хотят утеплить свой дом, они могут принять участие в специальной программе модернизации, которая действует с 2004 года. Они имеют право на 30% государственную субсидию, если будет сэкономлено 40% от расчетного объема тепловой энергии и достигнут класс энергоэффективности не менее C. Для строительства на первые пять лет предоставляется кредит под фиксированные 3% годовых, который погашается в течение 20 лет. В модернизацию включается и стоимость работ по капремонту, которую собственники оплачивают полностью за свой счет.

С 2013 года в Литве благодаря такой программе обновлены 2,3 тыс. жилых зданий, на подходе еще 400. Вместе с тем около десяти лет назад более 90% респондентов в Литве были настроены к такой мере скептически. Почти 40% опрошенных граждан считали, что лучше разрушить старый жилищный фонд. Сейчас большинство населения выступает за тепловую модернизацию.

"В Беларуси в ближайший год с учетом лучших международных практик предстоит провести оценку как домов, которые в первую очередь нуждаются в энергоэффективных мерах, так и возможного эффекта. Готовится пакет документов для энергоаудиторов: перечень типовых мероприятий и оценочные затраты, детальное техническое описание мер", - отметили в Департаменте по энергоэффективности.

С начала 90-х годов прошлого века стандарты тепловой защиты зданий постоянно повышались. Построенные ранее дома по сравнению с современными потребляют энергии примерно в два раза больше. Однако, несмотря на высокие теплопотери, малогабаритные квартиры, прозванные в народе хрущевками, остаются востребованными на рынке. Людей привлекает их расположение в уютных зеленых районах с развитой инфраструктурой недалеко от центра. В Департаменте по энергоэффективности отмечают, что благодаря модернизации такой жилфонд сможет послужить еще не одному поколению.

Надежда МАТВЕЕВА,

БЕЛТА.-0-