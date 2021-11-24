Какие льготы и преференции на ввоз электромобилей введены в Беларуси

Развитие электротранспорта - одно из приоритетных направлений в Беларуси на ближайшие годы. Глава государства 22 ноября подписал указ №447 , который излагает в новой редакции указ №92 от 12 марта 2020 года "О стимулировании использования электромобилей". Документ предусматривает введение в стране дополнительных льгот и преференций на все категории электромобилей для увеличения использования электротранспорта и развития зарядной инфраструктуры. О новшествах указа, ожидаемом эффекте от этих мер, перспективах электротранспорта в Беларуси и прогнозах на будущее рассказали первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь и заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Андрей Котик.

Нововведения указа

Первое и самое главное - "сквозная" отмена НДС на всей цепочке от производства до ввоза и приобретения электромобилей. Это значит, что юридические лица при ввозе в Беларусь электромобилей не старше 5 лет как для собственных нужд, так и в целях продажи получают льготы по НДС. Также по договорам, заключенным до 1 декабря 2021 года, физические лица могут получить возврат НДС в размере не более 500 базовых величин (1 БВ - Br29). "Изначально льготы были приняты только для физических лиц, и они активно ими пользовались. Многие организации, особенно представители "развозного" бизнеса - интернет-магазины, сетевые магазины, - также высказали заинтересованность в льготах на закупку электротранспорта для собственных нужд ", - сказал первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь.

Во-вторых, расширены категории подпадающих под льготы транспортных средств. "Раньше речь шла только о легковых электромобилях. Сейчас же в мире появляются и активно производятся так называемые "каблучки" - развозные машины для интернет-торговли, грузовые электромобили, а также электробусы. Указ распространил свое действие и на них. Мы ожидаем существенного роста по этой категории транспортных средств", - обратил внимание первый замминистра.

В-третьих, организации-производители электромобилей освобождены от уплаты НДС при ввозе не производимых в республике автокомпонентов для них.

В-четвертых, откорректированы льготы для покупателей зарядных станций. Инвестиционный вычет теперь можно применять к полной стоимости зарядной станции с учетом затрат по ее установке. Отменено освобождение от НДС ввозимых зарядных станций, так как в стране уже налажено их собственное производство. "Документ носит комплексный характер и для развития инфраструктуры. Внедрен инвестиционный вычет для тех, кто строит электрозаправки. Однако мы пошли дальше и расширили технический вопрос. Надеемся, что это значительно увеличит строительство быстрых электрозарядных комплексов. Если раньше льгота по инвествычету распространялась на оборудование, то сейчас на весь комплекс. А это существенная возможность сэкономить средства тем, кто будет строить такие зарядные комплексы", - пояснил Юрий Чеботарь.

"Мы также работаем с местными властями, чтобы расширить парковочные места, - добавил он. - У нас действует специальная программа по развитию электротранспорта. В ней есть вопросы, связанные с развитием собственной компонентной базы, в том числе создание отечественных электрогрузовиков, электробусов. Наши производители в скором времени представят свои концепты по этим продуктам".

Первый заместитель министра экономики отметил, что указ позитивно отразится на рынке электромобилей в Беларуси. "По нашим оценкам, это позволит к 2025 году достичь уровня в 100 тыс. автомобилей с электрическим приводом. В результате количество вредных выбросов в атмосферу удастся снизить на 4-5% (от объема выбросов промышленного производства). Мы сэкономим почти 700 тыс. т нефти и нефтепродуктов, которые будут потреблены на иные цели либо экспортированы. Также это позволит задействовать существенную часть мощностей БелАЭС ", - поделился он.

Меры, которые приняты указом, будут действовать до 2025 года. "Вместе с потребителями будем смотреть, как будет развиваться ситуация и уже по ходу дела принимать какие-то дополнительные решения, - констатировал Юрий Чеботарь. - Развитие электротранспорта - мировой тренд. Для нашей страны это также один из основных драйверов будущего роста в сфере электроэнергетики, в целом для экономики".

Развитие инфраструктуры для электротранспорта

"Выход этого указа еще раз подчеркивает своевременность, многовекторность и эффективность принимаемых решений. В 2021 году количество электротранспорта, проданного во всем мире, составило 8-9%, в Европе - до 20%. Это существенные цифры. Сегодня на рынок уже выходят электромобили массового покупательского спроса. Такие производители, как "Витязь", начинают устанавливать собственные зарядные станции. Развивается производство зарядной инфраструктуры, в том числе и другими участниками авторынка. Например, для нашего супербыстрого комплекса оборудование будет производить "Белкоммунмаш", - сказал заместитель генерального директора ПО "Белоруснефть" Андрей Котик. - Мы ждем от подписанного указа положительного эффекта в ближайшее время. На рынке продаж электромобилей появятся и юридические лица, также будут преференции у производителей. Это поспособствует увеличению количества электротранспорта, развитию зарядной инфраструктуры, росту числа зарядных станций, расширению участников авторынка".

По его словам, до конца нынешнего года в Беларуси будет 600 зарядных станций. Сегодня уже установлено около 540. Из них львиная доля в Минске - 350. "В 2022-2023 годах мы будем устанавливать зарядные станции в районных центрах", - отметил он.

Предприятие также запускает программу по развитию супербыстрых зарядных комплексов. "К 2025 году их количество должно приблизиться к 50. Это уже будет другая скорость заряда (увеличится мощность и снизится время зарядки). Концентрация таких зарядных комплексов будет не только в областных центрах и Минске, но и на автомагистралях. По трассе М1 планируется установка примерно 10 комплексов. Традиционно мы их размещаем в тех местах, где в первую очередь будет формироваться необходимый спрос", - пояснил заместитель гендиректора.

Как подчеркнул Андрей Котик, Беларусь движется в современных трендах развития экологического транспорта.

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