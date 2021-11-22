В Беларуси вводят дополнительные льготы и преференции на ввоз электромобилей

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №447, который излагает в новой редакции указ №92 от 12 марта 2020 года "О стимулировании использования электромобилей". Документ распространяет действие льгот и преференций, установленных указом №92, на все категории электромобилей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Кроме того, вводятся дополнительные льготы в виде освобождения юридических лиц от уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе электромобилей на территорию Беларуси и их реализации, а также организаций - производителей электромобилей при ввозе автокомпонентов для них.

Документ принят в целях увеличения использования электромобилей и развития зарядной инфраструктуры для них.

Как сообщалось, возможности для расширения использования в Беларуси электротранспорта обсуждались в числе других вопросов на совещании Президента с руководством Совета Министров 22 октября.

Глава государства подчеркнул, что это одного из наиболее перспективных направлений: "Мировая практика показывает, что курс на развитие и опережающее внедрение инфраструктуры к нему (электротранспорту. - Прим. БЕЛТА) оказался верным. Сегодня уже практически все страны идут этим путем. Это насущная необходимость и для нас - как с позиции отсутствия достаточных объемов собственной нефти, так и с учетом запуска Белорусской АЭС".

Кроме сугубо экономических аспектов немаловажно и экологическое измерение этой проблемы, а потому останавливаться в создании надлежащих условий функционирования этой новой сферы нельзя ни в коем случае, отметил Президент.

Около года назад было принято решение о предоставлении ряда льгот для повышения заинтересованности населения в приобретении легковых электромобилей. Как считает правительство, эта практика себя оправдала. "Теперь назрела необходимость введения дополнительных стимулов", - заявил Александр Лукашенко.-0-