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15 ноября 2020, 15:00

Кому на даче жить хорошо

Дауншифтинг - нынче модная тема у молодежи: вы наверняка слышали много историй, когда горожане уезжают жить в деревню. Александр и Анна Личины поступили так же. С той лишь разницей, что их новым домом стало жилье не на селе, а в садоводческом товариществе. Минчане - о плюсах и минусах жизни на даче.

Тысяча в год - на дрова

Александр и Анна поженились в августе 2014-го. Но еще раньше задумались: а где новоиспеченной семье жить? Своих квадратных метров у пары не было. Ютиться в одной, пускай и просторной квартире с родителями не хотелось. В итоге ребята приняли решение в пользу запасного варианта - дачного дома в 30 километрах от столицы.

"Он находится в садоводческом товариществе около агрогородка Зазерье. На тот момент дом был практически готов, - вспоминает Александр. - Его строили капитально, поскольку планировали часто отдыхать здесь всей семьей. Нам оставалось только закончить внутреннюю отделку, купить часть бытовой техники и прочие мелочи. С водой к тому времени вопрос решили: рядом с домом пробурили скважину. От централизованного водоснабжения, которое отключают при минусовой температуре, мы не зависели".

Переезд выпал на осень. Поэтому сразу же пришлось решать вопрос покупки дров для котла.

"Нам казалось, что их понадобится немного, но оказалось, что в год нужно несколько тракторных прицепов, - смеется Александр. - А это около тысячи рублей. К тому же колоть эти дрова придется самому. Да, отопление обходится дорого, но, с другой стороны, котел позволяет самому регулировать микроклимат в доме".

Дорогу откапываем сами

В первую же зиму выявился еще один нюанс. Если автодороги около дач службы расчищают от снега по графику, то с проездными путями приходится справляться самим - в садоводческих товариществах власти делать это не обязаны.

"В принципе, я тогда быстро справился: взял лопату и решил проблему, - говорит Александр. - От нашего дома до ворот метров 250, за несколько часов убрать снег можно. Часто чистили дорогу на пару с соседями - рядом постоянно живет еще несколько молодых семей. А последние пару зим вообще бесснежные, стало проще".

Еще одной серьезной статьей расходов оказалось электричество, интернет и газ. Тарифы на свет для дачных домов выше столичных.

"В зависимости от поры года за месяц набегает до Br80: сказывается интенсивное пользование бытовой техникой. Интернет тянет еще на Br40. Газового баллона стоимостью Br20 хватает на несколько месяцев", - завершает коммунальную тему Александр.

На случай отключения электричества Лучины купили дизель-генератор. Впрочем, за шесть лет воспользовались им только несколько раз.

К врачам ездим в столицу

Менее чем через год после переезда в семье случилось пополнение - родилась дочка Ксения. Ненадолго молодые люди уехали в Минск.

"На дачу вернулись с месячной малышкой на руках, - включается в беседу Анна. - Сложностей особых не было. Разве что к врачам приходилось ездить в Минск. Все мы прописаны в столице".

В 2018-м в семье родился второй малыш. И тут неожиданно обнаружился еще один нюанс. "Канализация, - коротко характеризует его хозяйка. - С маленькими детьми в семье приходится постоянно стирать, готовить. Канализационная система у нас большая, однако заполняется очень быстро. Дважды в месяц приходится вызывать ассенизатора. Это еще Br50 к расходам".

Когда дочке исполнилось два года, молодые родители задумались о детском садике. "Решили отдать в ближайший, поселковый. И ни разу не пожалели - воспитатели и коллектив замечательные. Там мы пробыли полгода. Потом решили перевести Ксению в столичный садик, так как записали ее в несколько секций и кружков, которых в агрогородке нет", - отмечает Анна.

На работу - электричкой

Несмотря на переезд, все это время Анна и Александр работали в Минске. Добирались на авто. Но на случай непредвиденных обстоятельств, вроде сильных морозов или поломки машины, проработали запасные варианты.

"Нам повезло с местоположением, - продолжает Анна. - В город можно отправиться маршруткой и электричкой. До остановки автобусов рукой подать, пять минут ходьбы. А вот до электричек километра три. Часто делали так: доезжали до станции, оставляли машину на парковке. Электропоезд едет до центра Минска минут 40. На авто, если попасть в пробку, до работы можно добираться даже дольше. И экономия на топливе, конечно".

Что касается продуктовой безопасности, то и здесь вопрос решается просто. Закупаются супруги чаще всего в крупном супермаркете на выезде из столицы. Если нужна какая-то мелочь вроде молока или соли, едут в соседний агрогородок. Одна из крупных сетей без проблем привозит по предзаказу продукты. И не только. Как-то решили купить новую стиральную машину. Очень удивились, когда менеджер предложил бесплатную доставку.

"Перед переездом стоит подумать"

Спустя шесть лет Александр и Анна не жалеют, что живут за городом. Хотя минусов у такого варианта немало.

"Самый главный - деньги. Жить за городом, работая в столице, довольно дорого. Мы однажды посчитали свои траты и пришли к выводу, что снимать квартиру значительно дешевле", - отмечает Александр.

Финансовые затраты нивелируются свежим воздухом и относительной свободой. Частный дом сложно сравнить даже с самой просторной квартирой.

Здесь ты предоставлен сам себе, не мешаешь соседям. В любой момент можно организовать пикник или устроить семейную прогулку в лесу. В конце концов, на участке можно разбить небольшой огородик и летом баловать себя свежей клубникой и зеленью.

По мнению дачника Александра, если есть возможность переехать за город, то ей стоит воспользоваться.

По белорусским законам прописаться в садоводческих товариществах нельзя - они не имеют статуса населенного пункта. К слову, вопрос смены статуса дачных поселков власти обсуждают не один год. Однако из-за отсутствия на их территории социальной инфраструктуры такое решение принимать не спешат. Впрочем, оформить временную регистрацию сроком до года все же разрешено, тогда оплачивать коммунальные услуги можно по чуть более низким тарифам. Зато жить на даче круглый год закон не запрещает.

Александр НОВОХРОСТ,

газета 7 Дней.-0-

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