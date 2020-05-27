Кукла с "сюрпризом"

Покупая ребенку безобидную на вид резиновую уточку или пластиковую машинку, мы даже не задумываемся, какую опасность они могут в себе скрывать. Хотим порадовать малыша, а сами неосознанно приносим домой таблицу Менделеева. Как же правильно выбирать детские игрушки?

Ловушка для малыша

Помню, как подарили своему трехлетнему ребенку пластиковый вертолет, который оказался настоящей ловушкой. Дочка из любопытства просунула в маленький иллюминатор палец, который доставали потом целый час. Пришлось разрезать вертолет. К счастью, обошлось без травм и вызова бригады МЧС…

Любому родителю хочется, чтобы, играя, ребенок был в безопасности. Однако проверить качество куклы или плюшевого мишки сегодня не так-то просто: в большинстве случаев на упаковке не указано, из чего они сделаны. Обычно написано: "игрушка мягконабивная", или "игрушка пластиковая". Но, если задуматься, пластик бывает разный, да и чем именно "набивают" - большой вопрос.

"Поиск игрушки - не самая простая задача для взрослых. Дети стремятся все попробовать на вкус, и они очень чувствительны к воздействию токсичных химических веществ, - комментирует специалист Центра экологических решений Дарья Чумакова. - Поскольку производители часто не указывают полный состав использованных материалов при изготовлении, достоверно определить в них наличие потенциально опасных веществ можно только в химической лаборатории. Поэтому родителям остается одно из двух - довериться продавцу или самим проявить бдительность и тщательно подходить к выбору товаров для детей".

Опасные фталаты

Однако нет никаких гарантий, что приобретенные в интернете или в подземных переходах детские конструкторы или "барби" имеют сертификат соответствия. Страшно представить, но в некоторых безобидных на вид куклах, кубиках, резиновых уточках могут содержаться тяжелые металлы, формальдегид, фенол, бисфенол-А и другие опасные вещества, наносящие вред здоровью.

"Особую опасность представляют фталаты - химические вещества, которые используются в производстве многих пластиковых игрушек, упаковке, а также в гранулах мягких набивных зверей. В большой концентрации эти вещества негативно влияют на функционирование эндокринной и репродуктивной систем, особенно это касается малышей и женщин детородного возраста", - рассказывает Дарья Чумакова.

В ряде стран на большинство видов фталатов введены ограничения, а некоторые и вовсе запрещены. Однако на территории Евразийского экономического союза, куда входит и Беларусь, контролируются не все их виды.

Три года назад общественные организации Армении, России, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси (среди них и Центр экологических решений) инициировали проверку детских игрушек, продаваемых на рынке Евразийского экономического союза, на наличие фталатов. Итоги неутешительны: они были найдены во всех 16 закупленных образцах, причем в шести из них - в концентрациях, превышающих европейские нормы во много раз! Например, в купленной в Беларуси кукле китайского производства обнаружено превышение диэтилгексилфталата более чем в 300 (!) раз по сравнению с нормами ЕС.

В наше время, когда на каждом углу открыты магазины, когда многие закупаются на китайских сайтах, контролировать рынок довольно сложно. Поэтому единственное, что остается родителям в такой ситуации, - самим проявлять бдительность.

"Отдавайте предпочтение мишкам и куклам, изготовленным из натурального текстиля, цельного дерева, металла. Прежде чем купить очередную игрушку ребенку, подумайте, а точно ли она так нужна? Не дублирует ли функции уже имеющихся? Подходит ли она по возрасту, насколько прочная", - советует эколог.

Место для фантазии

Хорошо помню свою первую куклу, подаренную мне моей крестной: золотые волосы, изумрудного цвета платье и маленькие туфельки… Днями с ней не расставалась! Сегодня у моей трехлетней дочки шесть кукол, детская кухня с тремя наборами посуды и овощей, целый мешок всевозможных плюшевых зверей, еще одна коробка так называемых развивающих игр… Большую часть подарили многочисленные родственники и друзья. А ребенку при этом интереснее помогать папе ремонтировать велосипед, готовить с мамой блины на кухне, собирать всякие камушки, палочки и каштаны на улице, строить домики из картонных коробок… У современных детей есть все и даже больше. Только вот хорошо ли это? Чем больше в детской игрушек, тем меньше остается ребенку места для фантазии.

В последние годы многие крупные компании по производству детских игрушек стали задумываться об экологии. Так, например, летом 2018 года датский производитель выпустил первые кирпичики, созданные из пластика на основе сахарного тростника. Руководство компании объявило, что экологически чистые строительные блоки вскоре заменят старые на полках магазинов.

Советы эколога:

1) Приобретайте игрушки только в проверенных специализированных магазинах либо детских отделах. Не стоит покупать их в киосках, на оптовых или стихийных рынках.

2) Внимательно изучите этикетку, на ней должно быть указано наименование "Игрушка детская", только в этом случае гарантируется, что изделие соответствует законодательным требованиям безопасности.

3) Внимательно осмотрите изделие: не отслаивается ли краска, нет ли трещин, сколов, следов клея, острых углов на поверхности? Прочно ли закреплены детали? Не должно быть неприятного химического запаха.

4) Следует также соблюдать возрастную адресованность. Если указано: "Для детей от 3-х лет" - знайте, что эти цифры не взяты с потолка, не рискуйте здоровьем малыша.

5) Выбирая куклу или машинку из пластмассы, следует отдавать предпочтение твердому пластику, поскольку в нем вероятность содержания фталатов невелика: их используют для придания мягкости, например, надувным шарам, резиновым уточкам, а также для фиксации цвета и запаха. Эти опасные вещества находятся даже в пластиковой упаковке.

Если на игрушке указан тип пластика, то отдайте предпочтение полипропилену (такое изделие будет помечено знаками: "5" или "PP").

6) При возникновении сомнений о качестве покупки, требуйте у продавца документ, свидетельствующий о безопасности. Товары для детей, реализуемые в Беларуси, должны иметь сертификат соответствия Евразийского экономического союза, наличие которого гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек".

Антонина БЛИЗНЮК,

БЕЛТА.-0-