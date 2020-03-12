В Министерство спорта и туризма каждый день поступают звонки от белорусов, купивших путевки и рассчитывавших отдохнуть за границей. Однако распространение коронавируса вынуждает туристов по всему миру поставить заграничные поездки на паузу. Спорные ситуации по возврату средств сегодня прокомментировали в Департаменте по туризму во время прямой телефонной линии. Как вернуть деньги, если отказался от путевки в турфирме, на что рассчитывать самостоятельным путешественникам и каковы последствия коронавируса для туриндустрии, рассказал БЕЛТА заместитель директора департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Минспорта Виталий Грицевич.

Штрафы по инициативе турфирм незаконны

Случаи коронавируса, по последним данным ВОЗ, зафиксированы в 125 странах и территориях. Минспорт и Минздрав уже дали рекомендации белорусам воздержаться от поездок в Китай, Италию, Республику Корея и Иран, Министерство иностранных дел также предупредило, что в ряде государств для туристов введены ограничения.

Из четверки стран, куда сейчас не рекомендуют ехать, самое популярное направление у белорусов - Италия. В 2019 году белорусский турпоток в Италию вырос на 20%, там отдохнули 15,5 тыс. наших туристов. Путевок в Китай продали в прошлом году в 2,8 раза больше (по сравнению с 2018-м), туда съездили чуть более 4 тыс. человек. Республика Корея остается экзотикой - это направление в турфирмах выбрали 112 человек, а туристические поездки в Иран в статистике не отражены.

В Минспорте поясняют, что турист может в любой момент расторгнуть договор и отказаться от поездки, если у него возникают какие-либо опасения. В этом случае турфирмы могут удержать исключительно фактически понесенные расходы, т.е. сумму, которая уже потрачена на билеты и которую авиакомпания не возвращает, стоимость проживания в отеле. При этом какие-либо штрафы и пени, выставленные туристу самой компанией, незаконны, подчеркивают в ведомстве.

"Что бы ни говорили некоторые турфирмы, они не вправе брать штраф просто за отказ от путевки. Расторгнуть договор - это право туриста. При этом придется возместить фактически понесенные расходы туркомпании, но они должны быть подтверждены документально. Если это стоимость авиабилета - должно быть письмо от авиакомпании, что это невозвратный тариф, если стоимость проживания - документ от отеля, что он не вернет внесенную сумму", - поясняет Виталий Грицевич.

Чтобы вернуть деньги за путевки, нужно письменно обратиться в турфирму с соответствующим заявлением. По возможности лучше всего это сделать заказным письмом с уведомлением, чтобы иметь подтверждение, что туркомпания действительно его получила. Как правило, большинство спорных вопросов удается решить в досудебном порядке, но если турагентство не идет навстречу, тогда придется обращаться в суд.

Представитель Минспорта обращает внимание: в Гражданском кодексе есть ст. 421, первая часть которой говорит о том, что существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения.

Изменение обстоятельств признается существенным, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. "Это условие как раз применимо к данной ситуации, ведь если бы человек знал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, что будет вводиться карантин, достопримечательности закроются для посещения, он не покупал бы путевку. Если ограничения в других странах, о которых предупредил МИД Беларуси, ведет к изменению маршрута, это опять же повод обратиться к ст.421 Гражданского кодекса", - говорит Виталий Грицевич.

С учетом распространения коронавируса турфирмам сложно гарантировать, что поездка состоится по запланированному графику, ведь на карантин могут закрыть даже не отдельный отель, а весь город. "Соблюдение маршрута поездки является неотъемлемой частью договора. Попадание в карантин - это уже существенное изменение условий и нарушение договора", - подчеркивает он.

Высокий сезон пока не на высоте

Самые популярные у белорусов направления - это Египет, Турция и Украина. Во время прямой линии в Минспорте ряд обращений касался именно этих стран. На курортах Египта и Турции усилили меры безопасности, а в Украине приняли решение ввести трехнедельный карантин и закрыть большинство пунктов пропуска. Часть белорусов покупает путевки с вылетом из соседних стран, а это значит, что в случае ограничений у соседей через их аэропорты может быть сложно выехать и в страны, где нет массового распространения коронавируса.

Некоторые туристы интересовались у Минспорта, могут ли они сейчас отказаться от круиза. Виталий Грицевич пояснил, что такое право у туристов есть, подать заявление о расторжении договора законно. В случае отказа от круиза по Персидскому заливу придется компенсировать турфирме фактически понесенные расходы, а что касается звонка, где речь была о круизе в Средиземном море из Италии, въезд на территорию которой для иностранных туристов закрыт, то тут туристу должны вернуть все деньги, пояснил представитель Минспорта.

Виталий Грицевич уточняет, что фактически понесенные расходы рассчитываются в каждом конкретном случае индивидуально. Однако эта сумма должна быть обязательно документально подтверждена и обоснована. Например, одно из обращений в Минспорт касалось того, что турфирма требует при отказе за три месяца от поездки в Турцию 950 евро - такая сумма фактически понесенных расходов выглядит, как минимум, подозрительно.

Пока представители Минспорта не сталкивались с тем, чтобы белорусские туристы не могли вернуться домой из-за коронавируса или им требовалась бы экстренная эвакуация. Тем не менее, специалисты рекомендуют при поездках за границу обязательно иметь с собой контакт турфирмы, где покупали путевку, запас денежных средств на случай непредвиденных ситуаций. "В случае форс-мажора необходимо сохранять все чеки, подтверждающие понесенные дополнительные расходы", - подчеркивает Виталий Грицевич.

В 2019 году за границу на отдых выехал практически миллион белорусов, вдобавок к ним и те, кто планирует свои путешествия самостоятельно. У таких индивидуальных путешественников тоже есть риски - нужно самостоятельно купить билеты, забронировать отели, оплатить экскурсии. Если авиаперевозчики, отели и туробъекты откажутся возмещать средства - вместо отдыха придется нести незапланированные расходы.

"К нам пока такие туристы за консультациями не обращались. Хотя мы тоже видим в новостях, что та же платформа Booking идет навстречу туристам. Самостоятельная подготовка путешествия помогает сэкономить, но тут тоже есть свои риски", - отмечает Виталий Грицевич.

Не время выезжать? Альтернативные маршруты

Как и вся мировая туристическая отрасль, белорусский рынок почувствовал сокращение въездного потока, некоторые брони в отелях были отменены. И даже то, что в Беларуси нет распространения коронавируса в таких масштабах, как в ряде европейских стран, не может полностью защитить туристический рынок от последствий. Например, Европа проявила интерес к объединенной безвизовой зоне Брестской и Гродненской областей, белорусский турбизнес проделал большую работу, чтобы включить Брест и Гродно в цепочки европейских мегамаршрутов. Но коронавирус приводит к снижению спроса - причем на все турпродукты. Уже сейчас видно снижение спроса на экскурсии на популярные у туристов майские праздники.

Если в январе экспорт туруслуг показал рост, в том числе за счет выросшего турпотока на новогодние праздники, то в дальнейшем ситуация будет во многом зависеть от мирового и европейского рынков.

В Минспорте считают, что на этом фоне белорусы переключатся на внутренний туризм. По данным Белстата, в 2019 году внутри страны путешествовали более 1,1 млн организованных туристов и экскурсантов. Белорусские агроусадьбы и до этого с каждым годом набирали популярность, востребован отдых и в санаториях. Число агроусадеб в Беларуси за 2019 год выросло на 11,6% до почти 2,8 тыс. В минувшем году их посетили более 514 тыс. человек (на 22% больше, чем в 2018 году).

"На фоне ситуации с коронавирусом вероятен тренд на отдых в таких местах, где нет большого потока людей. В этой связи отдых в наших санаториях и особенно на агроусадьбах будет пользоваться популярностью", - отмечает Виталий Грицевич.

Давать прогнозы о том, как в мире будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, в Минспорте не берутся и советуют придерживаться официальных рекомендаций госорганов. "Новая информация по коронавирусу появляется буквально каждый час, поэтому не исключены какие-то дополнительные рекомендации", - обращает внимание Виталий Грицевич.

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