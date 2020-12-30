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30 декабря 2020, 15:20

Надел костюм - и готово?

Сколько зарабатывают сказочные персонажи, как выходят из неловких ситуаций и почему считают волшебниками всех без исключения людей - узнали у главных героев новогодних праздников.

В обычной жизни Вадим Секретарев работает директором Старосельской средней школы Витебского района. На новогодние праздники, на радость сотен ребят, он меняет строгий костюм на наряд Деда Мороза. "Впервые примерил этот образ еще в 90-х, когда работал в одной из городских школ. Понравилось ли? Конечно! Было очень волнительно, но вжился в роль быстро", - вспоминает Вадим Александрович.

Стать главным волшебником в Придвинской резиденции Деда Мороза, находящейся в нескольких километрах от Витебска, Вадима Секретарева пригласили 10 лет назад. Это место знают, пожалуй, большинство местных жителей. Особенно - школьники и малыши из детсадов.

"Больше всего удается впечатлить самых маленьких. Они еще искренне верят в Деда Мороза, с интересом участвуют в конкурсах. Как только увидят меня и Снегурочку, наперебой спешат рассказать стишок. Но и ребята постарше не отлынивают", - улыбается в густую бороду мужчина.

Хотя и с самыми бойкими мальчиками и девочками, бывает, случаются казусы, отмечает он. Малыши начинают стесняться и забывают выученное накануне. В таком случае волшебники приходят на помощь.

"Вот буквально на прошлом выступлении дети забыли и стихи, и песни. Зато мелодию "В лесу родилась елочка" знали все - и это спасло ситуацию. Ребята остались собой довольны. Если только один ребенок забыл стих, просим рассказать поздравление к празднику своими словами. Пусть это будут шаблонные фразы, вроде "счастья" и "здоровья", но и они у детей - искренние", - присоединяется к разговору Снегурочка Марина Дроняева. Она в Cтаросельской школе - заместитель директора по воспитательной работе.

Ежедневно Дед Мороз и внучка дают по два-три представления. В таком жестком тайминге приходится работать около месяца. "При этом, верите или нет, быть Дедом Морозом и Снегурочкой совсем не надоедает. Мы каждый год готовим новую программу, и это заставляет быть в тонусе. Да и ребята приезжают разные, значит, нужно искать новые формы работы, оставаясь внимательным абсолютно к каждому", - продолжает Снегурочка.

С подготовкой костюмов и других элементов реквизита помогают педагоги районного центра дополнительного образования. Вадим Секретарев уверяет: для перевоплощения в образ много времени не требуется. Для эмоциональной и психологической настройки - тоже. "Надел костюм - и готово. Считайте это небольшим элементом волшебства", - весело подмигнул Дед Мороз.

За свой труд новогодние персонажи денег, к слову, не берут. Совсем. "Пожалуй, наше перевоплощение нельзя измерить материально. Видеть неподдельные эмоции малышей - бесценно", - подчеркивает Вадим Секретарев.

"Не в свои сани не садись"

Выступления в роли новогодних волшебников приходится совмещать с основной работой. К такому положению дел, впрочем, Вадим Секретарев и Марина Дроняева привыкли довольно быстро. "Иногда вопросы приходится решать в перерывах между выступлениями - прямо в сказочном костюме! Вот сегодня порадуем детишек здесь и поедем в свою школу на утренник", - говорят они.

Несмотря на атмосферу праздника, работа волшебников - не сказка. Иногда случаются даже травмы. "Было это лет пять назад, - вспоминает Дед Мороз. - Если обобщить то происшествие одной фразой, она будет звучать так: "Не в свои сани не садись"… В тот день Деду Морозу пришлось побыть и в роли медведя. Я с азартом начал перекидываться с детьми снежками, а спустя три дня у меня опухла рука. Оказалось, что я ее на том выступлении каким-то образом сломал. До сих пор не понимаю, как это произошло".

К новогодним конкурсам и представлениям часто присоединяются родители. Сначала - в шутку. А потом с юношеским задором окунаются в игру. "Иной раз и не остановить! Настолько ярко, наверное, вспоминают собственное детство. Вместе с ребятами бегают наперегонки, разгадывают загадки, участвуют в квестах. Ну и желания загадывают - куда без этого? Вот, приходится работать и со взрослыми!" - улыбается Дед Мороз.

Чудо обязательно произойдет

Вадим Секретарев уверен: Новый год по-настоящему волшебный праздник. И место чуду в нашей жизни, особенно в это время, есть.

"Мы все хотим, чтобы волшебство случалось как можно чаще. Однако я уверен: все зависит от самого человека. Все люди немного волшебники. Даю простой совет: старайтесь как можно чаще делать в отношении друзей, близких добрые поступки, старайтесь быть позитивными. Тогда, даю вам слово Деда Мороза, результат не заставит долго ждать", - уверен он.

Снегурочка с дедушкой согласна. Она замечает: в чудо хочет верить каждый, даже тот, кто говорит обратное. Не зря под бой курантов все загадывают желание. Так начинается волшебство - волшебство слова.

Сегодня утром сказочный дуэт несколько раз провел представления, а уже вечером, приняв свой обычный облик, отпразднует наступающий Новый год в кругу семьи. Предваряя праздник, Дед Мороз и Снегурочка желают всем прежде всего крепкого здоровья.

"И, конечно, семейного счастья. Потому что какие бы проблемы вас ни преследовали, близкие люди - это самое дорогое, что есть на свете у любого человека. Если будут покой и лад в семье, то все остальные неурядицы покажутся не такими уж и серьезными", - уверена Марина Дроняева.

Дед Мороз свое пожелание сформулировал кратко, но емко: "Верьте в чудо. И оно обязательно случится!"

Александр Секретарев и Марина Дроняева участвовали в республиканском конкурсе среди Дедов Морозов и Снегурочек "ЕЛКА-ФЭСТ", где представляли Витебскую область с собственной игровой программой. За это дуэт получил диплом в номинации "За сохранение традиций".

Александр НОВОХРОСТ,

газета 7 Дней,

фото Павла ОРЛОВСКОГО. -0-

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