Глава государства подписал указ №196 "О сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности", нормами которого, помимо прочих новаций, урегулированы вопросы осуществления в Беларуси краудлендинга. Краудлендинг - это один из способов финансовой поддержки предпринимательских идей и бизнес-проектов большим количеством людей на добровольных началах, на платной и возвратной основе. Каким образом этот механизм будет действовать и какие перспективы он открывает для белорусских предпринимателей, рассказал БЕЛТА начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Национального банка Беларуси Дмитрий Набздоров.

"В мире, как и в Беларуси, молодые начинающие предприниматели сталкиваются с проблемой поиска источников финансирования своих бизнес-проектов, когда традиционные источники (банковский кредит, лизинг, выпуск акций, облигаций и уже ставший почти обыденным выпуск токенизированных облигаций) еще недоступны по объективным причинам. Например, компания недавно зарегистрирована, отсутствуют кредитная история и формализованный бизнес-план, недостаточны доля собственного участия компании в реализации проекта и объем ее чистых активов, нет денег на привлечение средств посредством выпуска токенов, а потребительские кооперативы не могут предложить для реализации проекта финансирование в достаточных объемах. По этим причинам в мире зародилось такое явление на финансовом рынке, при котором финансирование для реализации бизнес-проектов предоставляют частные инвесторы/заимодавцы, рассчитывая получить прибыль за счет процентов, минуя классические финансовые организации", - пояснил эксперт. Это, по его мнению, упрощает и ускоряет процедуру предоставления и привлечения финансирования. Однако риски невозврата вложенных средств несут непосредственно сами частные инвесторы. "В связи с этим гражданам, которые выбирают такое направление для инвестирования, важно понимать, что здесь не следует рассчитывать на гарантии государства по возврату вложенных средств, которые имеют место в случае размещения средств в банковские вклады", - подчеркнул Дмитрий Набздоров.

Потенциальных заемщиков и частных инвесторов, как правило, сводят друг с другом специализированные онлайн-площадки (платформы) в интернете. "Предусмотренное указом регулирование деятельности сервисов онлайн-заимствования (краудлендинговых платформ) соответствует общемировой тенденции, при которой с развитием цифровых технологий активизируется развитие альтернативных банковскому механизмов привлечения и предоставления денежных средств", - пояснил начальник главного управления. Так, регулируемая документом деятельность сервисов онлайн-заимствования состоит в создании условий (посредством программного обеспечения, информационных технологий, сети Интернет) для заключения и исполнения договоров займа между физическими лицами, физическими и юридическими лицами, а также между юридическими лицами.

С помощью интернет-платформы оператор сервиса онлайн-заимствования создает условия для поиска потенциальными заимодавцами и заемщиками предложений друг друга. В соответствии с собственными методиками он оценивает способность заемщика вернуть заем, а также предполагаемый к финансированию проект и обеспечивает техническое, информационное и консультационное сопровождение заключения договоров и контроль за их исполнением.

Как пояснил эксперт, общий для отечественных сервисов онлайн-заимствования механизм привлечения и предоставления займов будет выглядеть следующим образом. Заемщик (юридическое или физическое лицо), заполнив соответствующие поля на сайте сервиса онлайн-заимствования, размещает на нем заявку на привлечение займа, в которой определяет приемлемые для него условия привлечения займа, либо выбирает из существующих предложений заимодавцев, размещенных на этом сервисе. При этом заемщик должен ознакомиться с размещенными на сайте правилами функционирования этого сервиса, предоставить необходимые сведения (скан-копии документов, описание финансируемого проекта (при его наличии), реквизиты счета для зачисления денежных средств и т.д.). На основании полученной заявки и информации оператор сервиса принимает решение о возможности размещения на его сайте предложения заемщика, осуществляет предварительную оценку заемщика и финансируемого проекта. Потенциальные заимодавцы, изучив размещенную на сайте заявку и информацию о заемщике и его проекте, принимают решение о предоставлении займов. Для этого ему необходимо заполнить на сайте необходимые поля, предоставить информацию, подтвердить свое согласие с условиями займа и ознакомиться с правилами сервиса онлайн-заимствования. Денежные средства перечисляются заимодавцем непосредственно на счет заемщика. Заемщик в свою очередь в установленный договором займа срок должен исполнить свои обязательства перед заимодавцем (заимодавцами) по уплате процентов и суммы займа.

Информацию обо всех фактах предоставления и получения займа, его погашения, а также о случаях неисполнения сторонами своих обязательств заемщики и заимодавцы будут предоставлять оператору сервиса онлайн-заимствования и контрагентам. Если же заемщик не будет исполнять свои обязательства или же будет это делать несвоевременно, то информация об этом будет поступать в кредитный регистр и соответственно повлияет на его кредитную историю. "Сервис онлайн-заимствования не отвечает за ненадлежащее исполнение обязательств заемщиками, риски невозврата вложенных средств несут непосредственно сами частные инвесторы", - обратил внимание разработчик документа.

Также Дмитрий Набздоров проинформировал, что при предоставлении и получении займов через сервис онлайн-заимствования клиенты таких сервисов должны будут по договору возмездного оказания услуг уплачивать комиссию оператору данного сервиса. "При этом обязанность по уплате такой комиссии может быть возложена как на заемщика, так и на заимодавца - это определяется правилами деятельности сервиса онлайн-заимствования и договором. Размер такой комиссии также определяется правилами и договором. При этом у Национального банка есть полномочия по установлению размера такой комиссии, если необходимость в этом возникает", - добавил он.

Кроме того, по договору займа заемщик будет выплачивать проценты за пользование займом непосредственно заимодавцу. При этом указом прямо предусмотрено, что сумма причитающихся заимодавцу процентов по договору займа не может превышать двукратной суммы займа, предоставленного им по этому договору, а размер неустойки (штрафа, пени), процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных по договору займа, иных платежей, связанных с нарушением условий договора займа, не может превышать половины суммы займа, предоставленного заемщику.

"Сервис онлайн-заимствования сможет работать как сервис потребительского заимствования для заключения договоров займа исключительно между физическими лицами, так и как сервис бизнес заимствования - для привлечения займов индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на предпринимательские цели. Резиденты смогут пользоваться услугами сервиса в качестве заемщиков и заимодавцев, а нерезиденты смогут выступать только заимодавцами", - отметил представитель Нацбанка.

Что касается деятельности оператора сервиса онлайн-заимствования - владельца интернет-платформы, то согласно указу он будет обязан подать заявление для включения в реестр сервисов онлайн-заимствования, ведение которого будет осуществлять Национальный банк, обеспечить функционирование сервиса в соответствии с требованиями Нацбанка, разработать правила сервиса онлайн-заимствования, выполнять требования в отношении предельного размера платы, взимаемой за свои услуги. Также ему предстоит составлять и представлять в Национальный банк отчетность и другую информацию об осуществляемой деятельности и заключенных через сервис займах, в том числе для формирования кредитной истории. Оператор сервиса будет формировать личное дело заемщика, заимодавца и иного лица, которое выразит намерение воспользоваться услугами сервиса онлайн-заимствования и предоставит информацию о себе, а также выполнять ряд других обязательств. Нацбанк в свою очередь будет регулятором деятельности таких операторов, также он будет вести соответствующий реестр.

"Указом предусмотрен ряд ограничений и требований к деятельности сервисов онлайн-заимствования. Они направлены на недопущение незаконной и недобросовестной деятельности операторов таких сервисов. В частности, предусмотрено, что оператор не имеет права привлекать на свои банковские счета и аккумулировать денежные средства клиентов для их последующего направления заемщикам и иными способами участвовать в движении денег при осуществлении расчетов по договорам займа", - рассказал Дмитрий Набздоров.

Также эксперт подчеркнул, что этот механизм финансирования, требования к деятельности сервиса онлайн-заимствования, меры по защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц направлены на создание для населения, субъектов малого и среднего предпринимательства, стартапов условий для привлечения быстрого доступного финансирования. "Указ создает правовые условия для нового инструмента инвестирования гражданами и юрлицами свободных денежных средств в форме займов, предоставляемых через сервис онлайн-заимствования. Регулярное предоставление гражданами таких займов не будет признаваться предпринимательской деятельностью", - добавил он.

Начальник главного управления подчеркнул, что принятие этого указа - часть планомерной работы по дальнейшей либерализации, упрощению условий осуществления предпринимательской деятельности и призвано способствовать дальнейшему развитию финансового рынка Беларуси, деловой инициативы, предпринимательства за счет появления нового альтернативного источника финансирования бизнеса, а также нового инструмента инвестирования для населения.

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