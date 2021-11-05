Наука является важнейшим национальным ресурсом, который обеспечивает развитие экономики, укрепление суверенитета и технологическую безопасность страны. В Беларуси государство уделяет большое внимание развитию научной, научно-технической, инновационной сферы. О состоянии современной белорусской науки, приоритетных направлениях, мерах поддержки талантливой и одаренной молодежи, подготовке научных кадров, а также о приоритетных планах на будущее рассказал главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН доктор химических наук Андрей Иванец.

"Сегодня Академия наук - это не только крупнейший современный исследовательский центр новой формации, это фактически научно-производственная корпорация. У нас успешно функционирует порядка 80 научных организаций, работает 12 промышленных предприятий, 4 сельскохозяйственных производства, 24 отраслевые лаборатории, которые созданы на базе НАН и профильных министерств (Минпрома, Минсельхозпрода, Минприроды и т.д.). Для того, что масштабировать наши лабораторные разработки, действует порядка 230 собственных производственных участков, которые позволяют создавать опытно-промышленные образцы, готовые к передаче в промышленную эксплуатацию. Это является важнейшим связующим звеном между фундаментальной наукой, научно-техническими разработками и реальным их применением", - сказал Андрей Иванец.

Разработки белорусских ученых находят применение в различных сферах. Академия наук обеспечивает научное сопровождение направлений первостепенной важности - авиакосмических исследований, безопасной эксплуатации Белорусской атомной электростанции, развития биотехнологической отрасли, фармацевтики в части разработки субстанций лекарственных препаратов по отечественным технологиям, IT-страны и др. Также сюда можно отнести изучение полярных районов Земли. В этом году мы уже отметили 15-летие того, как Беларусь в качестве независимого государства осваивает Антарктиду, и совсем скоро будем провожать нашу очередную антарктическую экспедицию полярников ", - поделился он.

На сегодняшний день наука является важнейшим ресурсом для развития экономики. "Только лишь в текущем году мы осуществляли внедрение более 290 научных разработок. Это большая цифра. Такие новинки дают значительный толчок для инновационного развития целого ряда наших отраслей, предприятий, - обратил внимание представитель НАН. - Мы работаем над тем, чтобы не только количество внедренных разработок увеличивалось, но и повышалась их эффективность, результативность и экономический эффект".

В настоящее время Академия наук сотрудничает со всеми крупными промышленными предприятиями страны. "Это весь машиностроительный комплекс, микро-, опто- и СВЧ-электроника, биотехнологические производства. В частности, мы тесно работаем по научному обеспечению Белорусской национальной биотехнологической корпорации по выпуску новых препаратов, биопрепаратов для сельского хозяйства, пищевой промышленности, экологического применения с высокой добавленной стоимостью. Такая продукция уже используются в агропромышленном комплексе, она ориентирована на экспорт, а также на закрытие внутренних потребностей страны в тех товарах, которые поставляются из-за рубежа", - констатировал доктор наук.

Также большое внимание НАН уделяет кадровой составляющей. Академия наук на протяжении последних лет проводит целенаправленную политику не только на привлечение молодежи в науку, но и на ее закрепление. "С 2014 года по настоящее время мы обеспечили общий рост численности молодых ученых с 18% до 30% в общем составе исследователей НАН. На сегодняшний день это оптимальная цифра, нет необходимости ее увеличивать, - отметил Андрей Иванец. - Вторая задача, которая перед нами стоит, - это подготовка кадров высшей научной квалификации. Мы заинтересованы, что молодые ученые готовили кандидатские, докторские диссертации, чтобы те разработки, которые они выполняют в рамках государственных программ научных исследований, претворялись в соответствующие квалификационные работы".

Главный ученый секретарь подчеркнул, что в Национальной академии наук создана целая система стимулов поддержки наиболее талантливой и одаренной молодежи. К примеру, в 2019 году были учреждены именные премии в честь выдающихся ученых. Это премии имени академиков Жореса Алферова (в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук), Василия Купревича (в области биологии, химии и наук о Земле, медицины и аграрных наук) и первого президента Академии наук Всеволода Игнатовского (в области гуманитарных и социальных наук). В 2020 году семь молодых ученых стали лауреатами данных премий.

Президиум Академии наук Беларуси ежегодно выделяет порядка 50 грантов для аспирантов, докторантов. "Это дополнительная финансовая помощь для выполнения диссертационных исследований и своевременного представления их к защите", - добавил Андрей Иванец.

С 2018 года проводится ежегодный конкурс "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси". "Требования, которые предъявляются к потенциальным соискателем очень высокие. Это защита кандидатской диссертации в возрасте до 30 лет либо докторской до 40 лет. Имеющийся опыт руководства целым рядом научных проектов, работа с магистрантами, аспирантами, формирование молодежных команд, лабораторий, - сказал Андрей Иванец. - Молодые люди, которые вошли в банк данных конкурса, за прошедшие три года существенно продвинулись в своей научной и административной деятельности. Некоторые из них уже занимают руководящие должности в своих научных организациях, лабораториях. Это говорит о том, что конкурс - действенный инструмент для того, чтобы дать возможность развиваться инициативным, талантливым, способным молодым людям".

Кроме того, НАН активно принимает участие в республиканских и международных конкурсах. "В частности, 25 ноября у нас пройдет отборочный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Мы выберем 20 лучших проектов, которые представят свои разработки на финале республиканского конкурса, - отметил эксперт. - Буквально две недели назад наши молодые ученые вернулись с конкурса "100 идей для СНГ", который проходил в Армении. Они достойно представили и нашу страну, и Национальную академию наук".

Для привлечения молодежи у Академии наук тесно налажено сотрудничество с Министерством образования. "Порядка 50 совместных кафедр действует на базе наших научных лабораторий. Это хорошее связующее звено для студентов, которые приходят выполнять курсовые, дипломные работы к нам в организации, а в последующем остаются для обучения в магистратуре, аспирантуре. Без соответствующей подготовки студенческой молодежи, конечно, сложно ожидать притока квалифицированных кадров в научную сферу. В этой связи наше тесное сотрудничество дает свои плоды", - акцентировал внимание Андрей Иванец.

"Немаловажным элементом закрепления молодежи в Национальной академии наук является то, что у нас есть свой Институт подготовки научных кадров. Он работает уже на протяжении более 15 лет. Это профильное учреждение образования, которое осуществляет подготовку по программам высшего образования второй ступени - подготовка магистрантов. Также на базе нашего института действует аспирантура и докторантура, что позволяет нам проводить подготовку кадров целенаправленно, под заказ для научных организаций НАН", - пояснил он.

Развитие международной кооперации для Академии наук - стратегическое направление не только для совместного достижения новых научных результатов мирового уровня, но и для обеспечения устойчивого экономического положения организаций НАН путем наращивания высокотехнологичного экспорта. "Академия наук осуществляет научно-техническое сотрудничество с организациями и учеными более чем из 80 государств мира. В первую десятку стран по объемам экспорта организаций НАН входят Россия, Саудовская Аравия, Китай, США, Украина, Иран, Латвия, Казахстан, Великобритания и Германия. На уровне руководства НАН было подписано более десяти крупных соглашений - с партнерами из Китая, России, Египта, Азербайджана, Таджикистана, Индии и Кореи", - рассказал главный ученый секретарь.

В прошлом году на базе организаций Национальной академии наук действовали 43 международных исследовательских центра, совместные лаборатории (с организациями России, Китая, Вьетнама, Республики Корея, Японии, ФРГ, Польши, Украины, Италии и др.), проводился комплекс мероприятий по созданию еще пяти международных исследовательских центров и лабораторий.

Также НАН Беларуси обеспечивает функционирование штаб-квартиры Международной ассоциации академий наук (МААН) - инициатора, координатора и проводника процессов консолидации интеллектуальных потенциалов разных стран. 34-е заседание Совета МААН, который является ее высшим руководящим органом, прошло в сентябре этого года в Минске. На сегодняшний день ассоциация объединяет в своем составе 21 полноправного и 5 ассоциированных членов.

"На 19 ноября у нас запланировано проведение первого заседания Совета молодых ученых МААН, в рамках которого мы создадим органы, которые будут осуществлять оперативную координацию деятельности, а также рассмотрим план работы на ближайшую перспективу. Это важно для того, чтобы интегрировать наших молодых ученых в международное пространство, которое объединяет не только постсоветские страны, но и Китай, Монголию, Черногорию и ряд других стран. Мы сможем проводить совместные научные исследования, участвовать в научно-организационных мероприятиях, которые проводятся как в Беларуси, так и в странах наших партнеров", - подытожил Андрей Иванец.

БЕЛТА.-0-