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05 ноября 2021, 20:13
Андрей Иванец

О приоритетных направлениях НАН, поддержке молодых ученых и кадрах

Андрей Иванец
Андрей Иванец
Главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН доктор химических наук

Наука является важнейшим национальным ресурсом, который обеспечивает развитие экономики, укрепление суверенитета и технологическую безопасность страны. В Беларуси государство уделяет большое внимание развитию научной, научно-технической, инновационной сферы. О состоянии современной белорусской науки, приоритетных направлениях, мерах поддержки талантливой и одаренной молодежи, подготовке научных кадров, а также о приоритетных планах на будущее рассказал главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси, председатель Совета молодых ученых НАН доктор химических наук Андрей Иванец.

"Сегодня Академия наук - это не только крупнейший современный исследовательский центр новой формации, это фактически научно-производственная корпорация. У нас успешно функционирует порядка 80 научных организаций, работает 12 промышленных предприятий, 4 сельскохозяйственных производства, 24 отраслевые лаборатории, которые созданы на базе НАН и профильных министерств (Минпрома, Минсельхозпрода, Минприроды и т.д.). Для того, что масштабировать наши лабораторные разработки, действует порядка 230 собственных производственных участков, которые позволяют создавать опытно-промышленные образцы, готовые к передаче в промышленную эксплуатацию. Это является важнейшим связующим звеном между фундаментальной наукой, научно-техническими разработками и реальным их применением", - сказал Андрей Иванец.

Разработки белорусских ученых находят применение в различных сферах. Академия наук обеспечивает научное сопровождение направлений первостепенной важности - авиакосмических исследований, безопасной эксплуатации Белорусской атомной электростанции, развития биотехнологической отрасли, фармацевтики в части разработки субстанций лекарственных препаратов по отечественным технологиям, IT-страны и др. Также сюда можно отнести изучение полярных районов Земли. В этом году мы уже отметили 15-летие того, как Беларусь в качестве независимого государства осваивает Антарктиду, и совсем скоро будем провожать нашу очередную антарктическую экспедицию полярников ", - поделился он.

На сегодняшний день наука является важнейшим ресурсом для развития экономики. "Только лишь в текущем году мы осуществляли внедрение более 290 научных разработок. Это большая цифра. Такие новинки дают значительный толчок для инновационного развития целого ряда наших отраслей, предприятий, - обратил внимание представитель НАН. - Мы работаем над тем, чтобы не только количество внедренных разработок увеличивалось, но и повышалась их эффективность, результативность и экономический эффект".

В настоящее время Академия наук сотрудничает со всеми крупными промышленными предприятиями страны. "Это весь машиностроительный комплекс, микро-, опто- и СВЧ-электроника, биотехнологические производства. В частности, мы тесно работаем по научному обеспечению Белорусской национальной биотехнологической корпорации по выпуску новых препаратов, биопрепаратов для сельского хозяйства, пищевой промышленности, экологического применения с высокой добавленной стоимостью. Такая продукция уже используются в агропромышленном комплексе, она ориентирована на экспорт, а также на закрытие внутренних потребностей страны в тех товарах, которые поставляются из-за рубежа", - констатировал доктор наук.

Также большое внимание НАН уделяет кадровой составляющей. Академия наук на протяжении последних лет проводит целенаправленную политику не только на привлечение молодежи в науку, но и на ее закрепление. "С 2014 года по настоящее время мы обеспечили общий рост численности молодых ученых с 18% до 30% в общем составе исследователей НАН. На сегодняшний день это оптимальная цифра, нет необходимости ее увеличивать, - отметил Андрей Иванец. - Вторая задача, которая перед нами стоит, - это подготовка кадров высшей научной квалификации. Мы заинтересованы, что молодые ученые готовили кандидатские, докторские диссертации, чтобы те разработки, которые они выполняют в рамках государственных программ научных исследований, претворялись в соответствующие квалификационные работы".

Главный ученый секретарь подчеркнул, что в Национальной академии наук создана целая система стимулов поддержки наиболее талантливой и одаренной молодежи. К примеру, в 2019 году были учреждены именные премии в честь выдающихся ученых. Это премии имени академиков Жореса Алферова (в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук), Василия Купревича (в области биологии, химии и наук о Земле, медицины и аграрных наук) и первого президента Академии наук Всеволода Игнатовского (в области гуманитарных и социальных наук). В 2020 году семь молодых ученых стали лауреатами данных премий.

Президиум Академии наук Беларуси ежегодно выделяет порядка 50 грантов для аспирантов, докторантов. "Это дополнительная финансовая помощь для выполнения диссертационных исследований и своевременного представления их к защите", - добавил Андрей Иванец.

С 2018 года проводится ежегодный конкурс "100 молодых талантов Национальной академии наук Беларуси". "Требования, которые предъявляются к потенциальным соискателем очень высокие. Это защита кандидатской диссертации в возрасте до 30 лет либо докторской до 40 лет. Имеющийся опыт руководства целым рядом научных проектов, работа с магистрантами, аспирантами, формирование молодежных команд, лабораторий, - сказал Андрей Иванец. - Молодые люди, которые вошли в банк данных конкурса, за прошедшие три года существенно продвинулись в своей научной и административной деятельности. Некоторые из них уже занимают руководящие должности в своих научных организациях, лабораториях. Это говорит о том, что конкурс - действенный инструмент для того, чтобы дать возможность развиваться инициативным, талантливым, способным молодым людям".

Кроме того, НАН активно принимает участие в республиканских и международных конкурсах. "В частности, 25 ноября у нас пройдет отборочный этап конкурса "100 идей для Беларуси". Мы выберем 20 лучших проектов, которые представят свои разработки на финале республиканского конкурса, - отметил эксперт. - Буквально две недели назад наши молодые ученые вернулись с конкурса "100 идей для СНГ", который проходил в Армении. Они достойно представили и нашу страну, и Национальную академию наук".

Для привлечения молодежи у Академии наук тесно налажено сотрудничество с Министерством образования. "Порядка 50 совместных кафедр действует на базе наших научных лабораторий. Это хорошее связующее звено для студентов, которые приходят выполнять курсовые, дипломные работы к нам в организации, а в последующем остаются для обучения в магистратуре, аспирантуре. Без соответствующей подготовки студенческой молодежи, конечно, сложно ожидать притока квалифицированных кадров в научную сферу. В этой связи наше тесное сотрудничество дает свои плоды", - акцентировал внимание Андрей Иванец.

"Немаловажным элементом закрепления молодежи в Национальной академии наук является то, что у нас есть свой Институт подготовки научных кадров. Он работает уже на протяжении более 15 лет. Это профильное учреждение образования, которое осуществляет подготовку по программам высшего образования второй ступени - подготовка магистрантов. Также на базе нашего института действует аспирантура и докторантура, что позволяет нам проводить подготовку кадров целенаправленно, под заказ для научных организаций НАН", - пояснил он.

Развитие международной кооперации для Академии наук - стратегическое направление не только для совместного достижения новых научных результатов мирового уровня, но и для обеспечения устойчивого экономического положения организаций НАН путем наращивания высокотехнологичного экспорта. "Академия наук осуществляет научно-техническое сотрудничество с организациями и учеными более чем из 80 государств мира. В первую десятку стран по объемам экспорта организаций НАН входят Россия, Саудовская Аравия, Китай, США, Украина, Иран, Латвия, Казахстан, Великобритания и Германия. На уровне руководства НАН было подписано более десяти крупных соглашений - с партнерами из Китая, России, Египта, Азербайджана, Таджикистана, Индии и Кореи", - рассказал главный ученый секретарь.

В прошлом году на базе организаций Национальной академии наук действовали 43 международных исследовательских центра, совместные лаборатории (с организациями России, Китая, Вьетнама, Республики Корея, Японии, ФРГ, Польши, Украины, Италии и др.), проводился комплекс мероприятий по созданию еще пяти международных исследовательских центров и лабораторий.

Также НАН Беларуси обеспечивает функционирование штаб-квартиры Международной ассоциации академий наук (МААН) - инициатора, координатора и проводника процессов консолидации интеллектуальных потенциалов разных стран. 34-е заседание Совета МААН, который является ее высшим руководящим органом, прошло в сентябре этого года в Минске. На сегодняшний день ассоциация объединяет в своем составе 21 полноправного и 5 ассоциированных членов.

"На 19 ноября у нас запланировано проведение первого заседания Совета молодых ученых МААН, в рамках которого мы создадим органы, которые будут осуществлять оперативную координацию деятельности, а также рассмотрим план работы на ближайшую перспективу. Это важно для того, чтобы интегрировать наших молодых ученых в международное пространство, которое объединяет не только постсоветские страны, но и Китай, Монголию, Черногорию и ряд других стран. Мы сможем проводить совместные научные исследования, участвовать в научно-организационных мероприятиях, которые проводятся как в Беларуси, так и в странах наших партнеров", - подытожил Андрей Иванец.

БЕЛТА.-0-

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Беларусь ученые
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