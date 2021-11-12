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12 ноября 2021, 13:22
Александр Червяков

Об инвестповестке-2025: более тысячи проектов, развитая инфраструктура и длинные деньги

Александр Червяков
Александр Червяков
Министр экономики Беларуси

Беларусь продолжает работу по снижению барьеров для инвестиционной деятельности. О направлениях социально-экономического развития страны на пятилетку, инвестиционном климате, методах его дальнейшего улучшения, а также о развитии регионов рассказал министр экономики Александр Червяков на республиканском семинаре-совещании "Инвестиционная повестка - 2025: стратегия, меры, практика".

"Заканчивается первый год пятилетки, он пришелся на крайне непростой период. Серьезные перемены происходят во всех сферах экономики. Казавшиеся еще вчера абсолютно естественными тренды на глобализацию, открытость, гиперсвязанность нарушились. Плюс экономическая изоляция, прерванные логистические цепочки, закрытые границы. Ковидные и санкционные ограничения требовали немедленной реакции. В этих условиях перед нами стоит важная задача - сделать экономику устойчивой к внешним шокам, обеспечить ее рост, макроэкономическую и финансовую стабильность, повысить качество жизни людей", - сказал Александр Червяков.

Министр отметил, что в стране определены основные цели и направления социально-экономического развития на пять лет. "Ключевые мероприятия по их достижению сконцентрированы в программе деятельности правительства. В частности, по инвестициям ставится задача за пять лет освоить более Br200 млн в основной капитал. Задача амбициозная. Но только такие цели и нужно ставить, если хочешь чего-то серьезного добиться", - подчеркнул он.

Александр Червяков рассказал, как выполняется комплекс мер по проведению целенаправленной инвестиционной политики. "Первое - планируем последовательно снижать расходы инвесторов при реализации инвестиционных проектов за счет оптимизации сопутствующих строительных процедур. Эта работа проводится совместно с Минстройархитектуры, а также в рамках экспертных групп при Минэкономики по снижению административной нагрузки, в тесном контакте с деловым сообществом. Второе - долгосрочная предсказуемость условий реализации проектов, то есть то, о чем всегда говорит бизнес. Сегодня на завершающем этапе находится работа по внесению соответствующих изменений в закон "Об инвестициях" и декрет №10. Третье - важно обеспечить доступ компаний, предприятий к длинным финансовым ресурсам. Нам предстоит развивать весь спектр финансовых инструментов. Делать удобными, доступными не только кредиты, но и облигационные займы, создавать условия для реинвестирования доходов. Сегодня с учетом высокого спроса на внешних рынках и положительных финансовых результатов мы видим, что формируется солидный ресурс в виде чистой прибыли, часть которой может быть направлена на инвестиции. Нужны только стимулы, чтобы предприятия вкладывали в свое развитие, а не хранили на депозитах", - пояснил он.

Одна из ключевых задач государства - развитие инфраструктуры. "Даже в тяжелых условиях ковида мы продолжаем ее развивать для создания условий инвесторам. Только в этом году на развитие энергетики в СЭЗ было направлено Br67 млн, в следующем году запланировано Br40 млн", - добавил глава экономического ведомства.

Министр также отметил, что в плане инфраструктуры можно прибавить. "Это наши незадействованные индустриальные площадки. Здесь необходимо создать условия, чтобы площадка была полностью готова, без обременений. С приходом инвестора ему всего лишь требуется подключиться к инфраструктуре и начать строительство, а не ходить по кабинетам. Должен быть реализован принцип "последняя миля". Сегодня Национальное агентство по инвестициям и приватизации провело инвентаризацию площадок по городам 80 плюс (с населением от 80 тыс. человек. - Прим. БЕЛТА). Всего зафиксировано 55 площадок общей площадью 950 га", - обратил внимание он.

Александр Червяков напомнил формулу инвестиционного развития регионов: не менее одного производственного инвестпроекта в каждом районе, не менее одного крупного - в каждой области и двух - в Минске. "Вокруг этой формулы строится вся работа по формированию пятилетнего инвестиционного плана. В рамках подготовки программ развития отраслей и регионов провели не одну итерацию по формированию перечней проектов. Всего по стране за пятилетку планируется к реализации более 1 тыс. проектов на сумму около Br30 млрд", - заметил он.

Кроме того, министр рассказал об основной задаче регионального развития. "Ключевая задача - чтобы различия между регионами стали минимальными, чтобы у людей вне зависимости от того, где они живут, были комфортные условия для жизни, достойная заработная плата, возможность выбирать работу, нормальное жилье, были дороги, медицина и образование. Цель одна, но пути достижения у каждого региона свои. Конкурентные преимущества определяются особенностями каждой территории - число жителей, промышленное развитие, инфраструктура, экологическая ситуация и даже средний возраст людей. Иными словами, инвестиционные проекты должны учитывать весь этот потенциал", - констатировал руководитель министерства.

Александр Червяков призвал максимально использовать рычаги управления инвестиционным процессом. "Первый - бюджетный, где государство управляет капиталовложениями на уровне государственных и региональных программ. Второй рычаг - отраслевой. В основе пятилетних планов развития должны быть конкретные инвестпроекты, в том числе по импортозамещению. Третий - инновационный. Это госпрограмма инновационного развития - более 70 проектов в медицине, фармацевтике, машиностроении, химической промышленности, энергетике, строительстве и агропромышленном комплексе. Плюс "проекты будущего" по пяти направлениям - национальный электротранспорт, биотехнологии в АПК, инновационное здравоохранение, биотехнологии для фармацевтики и умные города. Совокупный объем инвестиций - более Br6 млрд. Четвертый рычаг - интеграционный. В рамках программы евразийской индустриализации Беларусь участвует в реализации 32 проектов в промышленности. Плюс мы должны предложить совместные инвестиционные проекты с Россией по линии Союзного государства", - подытожил он.

БЕЛТА.-0-

Теги
инвестиции семинар экономика Беларуси
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