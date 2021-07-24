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24 июля 2021, 12:51

Они были первыми - о Героях СССР среди партизан комиссаре Бумажкове и командире Павловском

В воскресенье, 22 июня 1941 года, в Октябрьском райкоме партии было многолюдно. Все ждали начала совещания о подготовке к уборке урожая. Неожиданно зазвонил телефон. "Война!" - сообщил голос на том конце провода. В тот же день на Полесье начали создавать партизанские отряды, а уже 6 августа 1941-го комиссар и командир одного из них - Тихон Бумажков и Федор Павловский - стали первыми Героями СССР среди партизан.

В бой!

Партизанский отряд под командованием Бумажкова создан в первые дни войны. Назвали его "Красный Октябрь" - в честь отряда времен Гражданской войны. Сначала он насчитывал всего 80 человек.

"Ядром стали представители партийного, комсомольского, советского и колхозного актива. Помощником командира назначили Федора Павловского. Разделившись на взводы и отделения, они учились маскироваться и владеть оружием, пользоваться топографической картой и компасом. Достали взрывчатку, заминировали мосты, выкопали окопы. Сотни бутылок с горючим для поражения танков держали наготове, - рассказывает научный сотрудник Центра истории и культуры Октябрьского района Любовь Шейко. - Партизаны обошли все деревни в поисках доверенных людей, договорились с ними о явочных квартирах, местах сбора, партизанских паролях. В местах, недоступных врагу, были спрятаны запасы оружия, боеприпасов".

Федор Павловский
Федор Павловский

Полесские партизаны поначалу не верили в то, что война продлится долго. В Центре истории и культуры Октябрьского района хранится уникальный документ - воспоминания матери Тихона Бумажкова. О первых днях Великой Отечественной она говорила так: "Тихон звонил мне сказать, что выслал 1000 рублей и чтобы я не беспокоилась. Война продлится не больше 4-5 месяцев. Потом через неделю подъезжает машина под наш дом с запиской от сына, чтобы мы эвакуировались в тыл. Шофер, который приехал с этой запиской, сказал, что ничего из вещей больших брать не нужно, а только детей и чемоданы. Только мы собрались, а тут около Стрешина (сейчас городской поселок в Жлобинском районе Гомельской области) полно немецких танков. Ехать было некуда… Много горя мне пришлось испытать. Полицейский Покидько, узнав, что я мать вожака партизан, хотел меня расстрелять, но я бросилась ему в ноги, начала плакать, просить, да и соседка заступилась за меня. И он со зла спалил дом, в котором мы жили".

Пароль помог

Первый успешный бой с танковой колонной противника партизаны Бумажкова и Павловского провели на реке Птичь 15 июля. Со стороны Глуска к переправе шли вражеские танки. Когда первые машины въехали на мост, его подорвали, в технику полетели гранаты и бутылки с горючей смесью. Гитлеровцев, пытавшихся сбежать, тут же расстреливали.

В бою было уничтожено 15 танков, 6 бронемашин и около сотни солдат. Вторую танковую колонну они разгромили в лесу, сделав завалы из спиленных деревьев.

Важную операцию провели рудобельские партизаны под командованием Павловского по захвату ценных оперативных документов в штабе мотомехдивизии в поселке Глуша. Ночью 16 июля 1941 года неподалеку от деревни Березовка народные мстители перешли через линию фронта. Был среди них учитель Владимир Козырь, который неплохо владел немецким языком. Его переодели в форму фашистского обер-лейтенанта. Адъютантом у Козыря был Владимир Лесюков, в форме немецкого ефрейтора. На другие сутки поздней ночью группа приблизилась к стеклозаводу в Глуше. Недалеко от опушки леса наткнулись на пост. Один часовой был убит, второго схватили и начали допытываться про пароль. Перепуганный немец назвал. Эта информация помогла пройти через три вражеских поста.

Тихон Бумажков
Тихон Бумажков

"Штаб расположился в конторе стеклозавода, недалеко от входных ворот. В своем дневнике Федор Илларионович писал, что партизаны быстро сняли часовых и окружили штаб. Козырь первым вошел в помещение, на ходу достал подготовленный заранее пакет, говоря по-немецки, что это срочное донесение лично для генерала. Пока адъютант разрезал бумагу, наши ребята его обезвредили, а после - и начальника штаба. В сейфе было много важных бумаг, которые пригодились в борьбе с врагом", - рассказывает Любовь Шейко.

"Бандит Бумажков"

В июле в Октябрьский район в помощь партизанам был направлен мехотряд подполковника Курмышева. Объединившись, они беспощадно громили врага. Удары были такими сильными, что гитлеровцы прозвали командиров отрядов "бандит Курмышев" и "бандит Бумажков". Одна из самых масштабных операций произошла 18 июля 1941 года, когда объединенный отряд Курмышева и Бумажкова разгромил в деревне Оземля штаб немецкой дивизии и части.

"Партизанская разведка донесла, что в Оземле разместилось воинское формирование гитлеровцев. Посоветовавшись со штабом отряда Курмышева, Бумажков и Павловский принимают решение атаковать деревню. Для осуществления операции привлекли даже бронепоезд! Отправили разведчиков, но те не вернулись. Тогда командиры пошли на хитрость: чтобы не вызвать подозрений, послали воспитанников Пинского детского дома Пашу Страпко и Женю Зелинского, которые находились среди бойцов команды бронепоезда. Переодетые в сельских пастушков, они ни у кого не вызывали подозрений. Так партизанам удалось добыть необходимую информацию", - говорит Любовь Шейко.

Утром по железной дороге к деревне Оземля подошел бронепоезд. С другой стороны приблизился партизанский отряд на автомашинах. И когда бронепоезд открыл огонь по зданию школы, где находился штаб, партизаны и красноармейцы ворвались в деревню. Фашисты не ожидали такого удара. Штаб полностью разгромили.

К началу августа партизанский отряд "Красный Октябрь", действуя совместно с подразделениями подполковника Курмышева, истребил свыше 300 вражеских солдат и офицеров, взорвал более 20 мостов, вывел из строя 20 вражеских танков, пустил под откос бронепоезд, уничтожил большое количество автомашин противника, захватил трофеи и важные штабные документы, оказал войскам Красной армии большую помощь разведданными. 6 августа 1941 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении званий Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда Бумажкову и Павловскому. Многие партизаны были награждены орденами и медалями Советского Союза.

В августе 1941 года Тихон Бумажков был мобилизован в Красную армию и направлен на Юго-Западный фронт начальником политотдела кавалерийской группы. Погиб при выходе из окружения в бою в ноябре 1941 года в районе деревни Оржица Полтавской области. Федор Павловский прошел всю войну. После освобождения Беларуси жил в Минске. Умер 6 апреля 1989 года и похоронен в Украине в родном поселке Михайловка Запорожской области.

Именем Бумажкова названы поселок в Октябрьском районе Гомельской области, улицы в Минске, Мозыре, Бобруйске, Октябрьском, Петрикове и Поречье. В 1961 году в Октябрьском Герою СССР установлен памятник.

Юлия ГАВРИЛЕНКО,

газета "7 Дней".-0-

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