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16 марта 2020, 17:48

От заготовки до поставки - какой будет электронная система учета древесины

Лесное хозяйство активно стремится к цифровизации. Еще в 2017 году началась разработка единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней. Внедрение такой системы позволит рационально использовать лесные ресурсы, получать максимальную прибыль от рубок леса и продажи сырья. Это поможет и сэкономить время: если оформление товарно-транспортной накладной по действующим правилам занимает около получаса, то с помощью программного обеспечения можно управиться всего за несколько минут. Об особенностях системы и планах ее запуска рассказали корреспонденту БЕЛТА представители Министерства лесного хозяйства и Узденского лесхоза, где сейчас тестируется опытный образец.

Кто будет пользоваться системой?

В электронной системе учета будут работать все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые занимаются заготовкой и вывозом древесины. Подключатся лесофондодержатели (лесхозы, облисполкомы, Управление делами Президента, концерн "Беллесбумпром", деревообрабатывающий холдинг Банка развития), перевозчики, а также те, кто оказывает услуги лесозаготовки. Словом, системой будут пользоваться все, кто имеет отношение к лесному хозяйству - от ИП до крупного бизнеса.

"Только в лесхозах у нас сегодня трудятся 37 тыс. человек. А если взять бизнес (а это сотни компаний), то, наверное, общее число людей, которые так или иначе задействованы в лесном хозяйстве, превысит 100 тыс.", - отметила пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Анастасия Докучаева. Безусловно, введение электронной системы сильно повлияет на отрасль. Такой переход требует закупки оборудования и обучения пользователей. Поэтому к разработке предъявлялись жесткие требования. Приоритет отдавался надежности и удобству, учитывались замечания общественности и бизнеса.

Как будет работать электронная система учета?

Система разрабатывалась по поручению главы государства. Финансирование было обеспечено инвестиционным фондом Минлесхоза, без привлечения бюджетных средств. Работу выполняли исключительно белорусские специалисты. Сначала был подготовлен и апробирован макет, затем поставили задачу сделать усовершенствованную версию. Опытный образец системы создали в 2019 году. Узденский лесхоз начал его тестировать с 1 января 2020-го. Закуплено все необходимое оборудование, установлено программное обеспечение.

В систему поступает информация на всех этапах: начиная от заготовки на лесосеке, учетно-промышленного склада, заканчивая отгрузкой конечному потребителю. Работники лесхоза для ввода данных должны иметь при себе смартфон со специальной программой. Нужен и комплект для биркования: бирки ставятся при отгрузке продукции на лесовоз и на прицеп. Кроме того, каждое мобильное рабочее место обеспечено термопринтером, который через Bluetooth соединяется со смартфоном. Так что прямо в лесу можно распечатать провозной документ.

"Электронная система позволит сделать учет древесины на всех стадиях более прозрачным, понятным, доступным. Это доступ к информации в режиме реального времени: сколько учтено древесины на лесосеке, сколько остатков на промышленных складах. Руководитель, видя данные в системе, может на месте принимать грамотные управленческие решения, планировать процесс производства. Так что система необходима", - уверен главный лесничий Узденского лесхоза Александр Соловей.

Система позволяет ускорить планирование, учет, контроль и анализ всех процессов, а значит, сократить простой транспорта и рабочее время мастера, который занимается учетом древесины на лесосеке. "Мы провели расчеты по нашему лесхозу: такая система обеспечивает экономию порядка Br60 тыс.", - отметил главный лесничий.

Когда планируется запуск?

До конца марта Гродненский и Дрогичинский лесхозы присоединятся к тестированию опытного образца системы. А с апреля к этому процессу подключатся еще три лесхоза: Толочинский, Буда-Кошелевский опытный и Осиповичский опытный. Таким образом, электронную систему учета древесины отработают в шести лесхозах.

Планировалось до 1 января 2021 года создать эту систему и в случае ее экономической эффективности внедрить на всей территории Беларуси. "При разработке мы, безусловно, интересуемся мнением общественности, бизнеса. Видим, что сегодня не все наши коллеги готовы с 1 января одномоментно перейти на работу в новых условиях. Исходя из этого, подготовили проект указа, который предусматривает поэтапное внедрение электронной системы учета древесины", - сказала Анастасия Докучаева.

По мнению Минлесхоза, такой подход рационален с экономической точки зрения и удобен для бизнеса и работников лесного хозяйства. Если указ будет принят, электронная система учета древесины заработает по всей стране до конца 2021 года.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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